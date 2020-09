José Luis Arreola Montoya asume el Movimiento Territorial del PRI

'Aquí hay que andar en la calle, hay que estar tocando puerta por puerta', dice el nuevo dirigente

Marisela González

De cara a las elección de 2021, José Luis Arreola Montoya y su equipo de trabajo rindieron protesta al frente del Movimiento Territorial del Partido Revolucionario Institucional, en Mazatlán.

Con la finalidad de elevar el nivel de vida de los mexicanos y contribuir al desarrollo integral de las personas, buscando fortalecer su identidad y el tejido social en las ciudades cada día más pobladas, en 1993 se fundó dicho movimiento por Luis Donaldo Colosio.

Desde entonces y hasta la fecha, diferentes dirigentes han asumido el cargo por entidades, cuyo objetivo primordial es trabajar en las colonias.

"Este movimiento fue creado en 1993 por Luis Donaldo Colosio con la idea de que las personas de colonias, fraccionamientos o barrios, que quisieran participar dentro de la política, éste fuera un medio, y no se equivocó, ya pasaron más de 20 años y el Movimiento Territorial sigue, lo que estamos haciendo ahorita es tomar protesta para empezar a trabajar con los comités de bases en las colonias populares, para que esta estructura alterna se una a la estructura que el partido tiene y que venga a fortalecer el trabajo rumbo al 2021", dijo Arreola Montoya.

"Aquí hay que andar en la calle, hay que estar tocando puerta por puerta, aquí al que no le gusta ensuciarse los zapatos, al que no le gusta sudar en las colonias, no tienen nada qué hacer en el Movimiento Territorial", aseguró.

Su periodo es por tres años.

Informó que el trabajo es totalmente de campo. Hasta hoy se han visitado comunidades aledañas en buscar de nuevas caras y de nuevas alternativas para los ciudadanos.

'Caras nuevas', la apuesta

Para el dirigente de Movimiento Territorial del PRI, es importante que el partido tenga caras nuevas.

"Para este 2021, el PRI debe mostrar caras nuevas, yo he peleado para que haya caras nuevas, el PRI tiene muchos cuadros, pero no podemos repetir con lo mismo, esto es de mercadotecnia política, no puedes estar presentándoles las mismas cartas y propuestas a la sociedad, tienes que presentar algo fresco, diferente y sobre todo innovador, y sobre todo alguien que no venga de imposición, que trabaje las colonias y que la gente sobre todo lo identifique", dijo.

"Porque si el PRI no presenta eso, Morena vuelve a ganar, pero Morena tampoco ha hecho un buen trabajo, si el PRI presenta una estrategia diferente, el PRI se lleva todo aquí en Mazatlán, la Presidencia, los distritos 20, 21, 22, y 23 locales y los dos federales, que son el uno y el seis, arrasamos, pero con caras nuevas", aseguró.

Del PAN, dijo que está en lona.

"Si hacemos alianza, creo que el PAN puede hasta desaparecer. Aquí en Mazatlán no lo veo, no lo escucho, el PRI también está en una situación difícil, yo estoy batallando en las colonias, pero no esta tan caído como el PAN".

NUEVA DIRIGENCIA

Presidente: José Luis Arreola Montoya

Secretario de organización: Octavio Murillo Betancourt

Secretario de acción política: Ángel Javier Aragón Aragón

Secretario de participación social: Mizraim Jara Chico

Secretario de administración y finanzas: Marco Antonio Romero Valdez

Coordinadora de mujeres: Martha Delia Burgueño Montoya

Coordinador de jóvenes: Carlos Geovany Gastélum Ramírez

Secretaria de prensa y difusión: Rosa Elena Dávalos Osuna

Secretario de deportes: José Elías Torres Flores

Enlace colonias populares urbanas: Teodoro Guadalupe Castro Ríos

Enlace colonias populares rurales: Alfredo Hernández Olmos

Coordinadora del Distrito 21: Martha Talamantes

Coordinador del Distrito 23: José Luis Flores

Coordinador del Distrito 20: Andrés García