JosÃ© Luis HernÃ¡ndez Urquidy, a un paso de las Mayores

José Luis Hernández Urquidy, a un paso de las Mayores

El lanzador de Venados de Mazatlán es ascendido a Triple A

Noroeste / Redacción

El lanzador de Venados de Mazatlán, José Luis Hernández Urquidy, a partir de este miércoles es oficialmente un jugador de la Liga Triple A con los Round Rock Express de Austin, Texas.

La noticia se la dio a conocer en horas de la tarde del martes, el venezolano Omar López, quien hasta ayer se desempeñó como su coach en el Corpus Christi Hooks.

“Ayer fue un día normal, entrené y después hubo un juego normal a las 7 de la noche y de ahí me llamó mi mánager Omar López a la oficina y pensé, ¡ay qué pasó!, qué hice porque me pareció extraño. Me preguntó dónde vives, le contesté y me dijo, pues felicidades, me llegó la noticia de que te van a mover a Triple A, te vas mañana temprano, alista tus cosas”, reseñó Hernández Urquidy.

El pítcher mazatleco de tan sólo 23 años de edad se mostró emocionado y contento con esta nueva oportunidad que lo pone a tan sólo un paso de la gran carpa.

“Ni dos meses con el Corpus Christi Hooks y ya me movieron, conozco a la mayoría de los jugadores y al coach de picheo, Drew Frenchy, con quien ya he trabajado anteriormente (…) Con todo mundo que he hablado les digo, la Doble A está bien perro”, puntualizó.

La suerte toca una vez más a la puerta de Hernández Urquidy esta vez, para sustituir al estadounidense Corbin Montgomery Martin, quien fue trasladado al equipo grande de Houston. El lanzador ya se encuentra en su nueva casa y está preparado para subir al montículo en el Dell Diamond mañana frente a Nashville Sounds.

El diestro se siente “al 100 por ciento físicamente” para afrontar este nuevo reto en su carrera profesional tanto que, en los últimos encuentros logró aumentar a 97 millas por hora el poderío de sus lanzamientos.

De la Doble A en 2019, Hernández Urquidy se despide con los siguientes números: siete partidos jugados figurando en seis de ellos como pítcher abridor, acumuló 33 entradas lanzadas, permitió 28 hits, 15 carreras limpias, dos imparables, cinco bases por bola, propinó 40 ponches y la oposición le bateó para un .222 de promedio.