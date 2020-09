José Luis Urquidy hará su debut esta temporada ante Angelinos este sábado

El pítcher mazatleco declara sentirse al cien por ciento para lanzar por Astros

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Terminó la espera.

José Luis Urquidy se presentará este sábado en la actual campaña de Grandes Ligas, en la continuación de la serie entre Astros de Houston y Angelinos de Los Ángeles.

Al mazatleco le tocará lanzar en el segundo partido de la doble cartelera sabatina en casa de los californianos.

"Me siento muy bien, contento de estar de vuelta aquí con el equipo y concentrado para hacer un buen trabajo en estos juegos que me tocará lanzar", externó Urquidy.

Houston ha levantado su accionar en la presente temporada, luego de un inicio muy lento de calendario, aunado a un sinfín de lesiones que han padecido sus jugadores, especialmente en el renglón de pitcheo.

"Mañana (sábado) me toca lanzar con Astros de Houston, me va a tocar en el segundo partido y en lo personal me siento listo, estoy al cien".

El serpentinero perteneciente a Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico arribó desde el pasado julio a la pretemporada de Astros, pero debió pasar varios exámenes físicos y de Covid-19, antes de que se uniera al equipo grande y empezara a trabajar en lo físico, con sesiones de bullpén y juegos simulados.

La escuadara de Urquidy es actualmente el segundo lugar de la tabla de posiciones de la división Oeste de la Liga Americana con marca de 21-15, récord hasta antes del juego de esta noche ante los mismos Angelinos.

Los actuales subcampeones de la Serie Mundial están a dos juegos del líder Atléticos de Oakland y Angelinos es el último de la misma división con foja de 13-25.