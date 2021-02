Josefina Vázquez Mota pide 'abrazar' el combate a la violencia sexual; presenta en Mazatlán su libro Alas Rotas

Un tema, advirtió la ex candidata a la Presidencia de la República por el PAN, del que Sinaloa no se escapa

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ Frente al Gobernador Quirino Ordaz Coppel, al Fiscal Juan José Ríos Estavillo y a los precandidatos a la Gubernatura, Rubén Rocha Moya y Mario Zamora Gastélum, la Senadora Josefina Vázquez Mota pidió “abrazar” el combate a la violencia sexual en Sinaloa.

“Les pido al Senador Mario Zamora, al Senador Rubén Rocha, que abracen esta causa y al Fiscal. Fiscal, usted lo sabe muy bien”, declaró al presentar en Mazatlán su libro Alas Rotas, que aborda precisamente la violencia sexual en México.

“Fiscal, ocupamos que se capaciten los peritos, los ministerios públicos, los jueces y las juezas, y sí, señor Gobernador, que sea Sinaloa la cabeza de una policía científica más especializada”.

Vázquez Mota reconoció que uno de los principales problemas al denunciar la violencia sexual en México es la familia de la víctima y la burocracia, al momento de denunciar.

También tocó el tema de la violencia sexual en internet, un tema que se ha agudizado con la pandemia, que se vuelve un infierno para los niños; México es el país que más aporta pornografía infantil en el mundo.

“Hoy somos el segundo lugar de turismo sexual infantil de todo el mundo, sólo después de Tailandia. Qué bueno que estamos en Mazatlán, un lugar tan extraordinario, pero hoy los destinos turísticos necesitan redoblar el esfuerzo, estoy segura que vamos a firmar un pacto de todo Sinaloa para que se sume a esta cadena en contra de este crimen. México es el paraíso de los depredadores sexuales de todo el planeta”, manifestó.

Vázquez Mota, quien en su campaña presidencial de 2012 llamaba a las mujeres a no dar “cuchi-cuchi” a los hombres si no votaban, aseguró a los medios de comunicación, al cabo de su discurso, que entre los municipios turísticos con mayor violencia sexual no está Mazatlán; mencionó a destinos de Quintana Roo, Puerto Vallarta y municipios fronterizos como Matamoros y Tijuana.