ESPECTÁCULO

Josi Cuén saldría de La Arrolladora

Aunque no hay un comunicado oficial trascendió que desde hace un par de semanas el cantante ya no forma parte de la agrupación

Fernando Espinoza

26/01/2021 | 10:54 AM

Es un secreto a voces que José Isidro Beltrán, mejor conocido como Josi Cuén, ya no forma parte de la sección de voces de Banda La Arrolladora, aunque aún no hay un comunicado oficial de la agrupación.

Además el cantante culiacanense tampoco se a manifestado sobre estos rumores, pero algunos medios de comunicación especializados en el regional mexicano, como Video Rola, ya confirmaron la noticia. Además algunos colegas músicos confirmaron para Noroeste que el cantante planea emprender sus propios proyectos.

Por otro lado, Josi aún aparece en el nuevo video que La Arrolladora estrenó este fin de semana, el tema se títula Como me gustas, sin embargo, no es interpretado por él, si no por Esaúl García, quién entró a la agrupación en 2018, un año después de que Jorge Medina dejó la agrupación.

Además la banda liderada por René Camacho también cuenta con otro vocalista, se trata de Vincen Melendres, quien se quedaría junto al otro cantante originario de Querétaro.

SOBRE JOSI CUÉN

José Isidro Beltrán Cuén, nació el 13 de febrero de 1986, antes de ser vocalista de la Arrolladora estuvo en las filas de Banda Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga.