En redes sociales

Juan José Origel presume desde Miami que ya accedió a la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19

Por medio de un video, el periodista destacó que ahora que ya ha sido inoculado, continuará cuidándose de un posible contagio

Franco Parra

Luego del revuelo generado en las redes sociales y algunos medios de comunicación hace unas semanas, cuando Juan José Origel compartió una imagen en su cuenta de Twitter donde aparece aplicándose la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 en Estados Unidos, de acuerdo con información de Infobae, ahora el periodista ha dado a conocer que se encuentra de nueva cuenta en el país y por el mismo motivo.

“Aquí estoy en Miami, vine a la vacuna. Me vine a poner la segunda vacuna, así es que no me queda más que darle gracias a Dios por estar vacunado, de todos modos me voy a seguir cuidando porque tenemos que seguirnos cuidando aunque estemos vacunados de todas maneras porque esto va a seguir. Le pido a Dios que todos estemos vacunados”, expresó en un video colgado la tarde de este martes en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Jose Origel (@juanjoseorigel)

“Pepillo” añadió en tono divertido: “Voy a seguir dando la vuelta aquí en Miami, no me pidieron ni la visa, nada, aquí ando miren: camine y camine”, expresó entre risas el polémico conductor de espectáculos en referencia al revuelo que causó su primera publicación realizada el pasado 23 de enero, cuando incluso lamentó que en México no hubiera podido aplicársela aún, hecho por el cual fue duramente criticado.

Esta nueva publicación fue comentada por su colega Gustavo Adolfo Infante, quien lo apoyó asegurando que quienes lo critican le tienen envidia: “Felicidades. Cada quien cuidamos nuestra vida. Te abrazo. El problema son los pinches envidiosos que nada les gusta”, escribió. Por su parte, la vedette Lyn May respondió al video con una serie de emoticones de aplausos y un corazón rojo.

Más tarde y ante los ataques recibidos, el conductor de 73 años compartió otro mensaje en alusión a la polémica en la que se ha visto envuelto desde enero: “Dios mío, ¿seguirán ladrando? Pobres, ¡ya descansen!”

Y es que la situación trascendió a nivel internacional, pues tras el primer mensaje de Origel se publicaron reportajes en medios estadounidenses criticando que el mexicano se aplicara el antiviral en aquel país, en un momento en que México aún se encontraba en la fase 1 de inoculación, dedicada sólo al personal médico de primera línea.

Se destacó también la inconformidad de la comunidad norteamericana porque se aplicó la vacuna a un turista extranjero y no a los propios ciudadanos, quienes se encuentran en espera de la dosis. La prensa estadounidense y europea reportó el caso del conductor de televisión, quien viajó a finales de enero a Florida para aplicarse la vacuna y después “presumirlo” en redes sociales.

Bajo el titular “Anfitrión de la televisión mexicana bajo fuego después de viajar a Florida para recibir la vacuna covid”, el periódico estadounidense New York Post reportó el caso del mexicano que recibió la inmunización que no ha sido aplicada “a la mayoría de los ciudadanos estadounidenses”.

En la nota periodística publicada el pasado 26 de enero, se retomaron una serie de comentarios que hicieron algunos internautas en los que se expresó la indignación por parte de algunos ciudadanos. Por su parte, Fox News retomó las palabras de una mujer indignada por las acciones de Origel: “Soy mamá, tengo dos hijos, pago impuestos. He estado trabajando durante la pandemia entera y ¿resulta que los turistas reciben la vacuna? ¡Qué pena!”.

La publicación que compartió el pasado 23 de enero generó muchas críticas y el conductor fue señalado como oportunista.

Ante el revuelo generado, Juan José se defendió en el programa Hoy asegurando que buscó la vacuna “sin ninguna mala intención”:

“Lo hice, porque en primer lugar estaba muy emocionado y para que mucha gente que no se atreve y no quiere recibir la vacuna, pues que vean. No sé, me emocioné muchísimo y aparte por pendejo, la verdad, porque mejor no hubiera subido nada”.

“Soy humano, tengo miedo, tengo edad de estar vacunado, ¿cuál es el problema? Bendito sea Dios de que me la pusieron, ahora espero que me pongan la segunda dosis”, declaró entonces el conductor de Unicable.