Juan JosÃ© Pacho, contento por disputar su cuarta final como mÃ¡nager de Venados de MazatlÃ¡n

BEISBOL

Juan José Pacho, contento por disputar su cuarta final como mánager de Venados de Mazatlán

El estratega yucateco ha ganado las tres series por el título que ha disputado anteriormente

Rafael Moreno

El mánager Juan José Pacho Burgos está contento de estar de vuelta a una final con Venados, luego de una primera mitad de campaña muy difícil que lo hizo pensar que no seguiría en el club.

Pacho va a su cuarta final con Mazatlán, todas ellas con saldo positivo, incluyendo dos campeonatos de Serie del Caribe.

"Me siento bien, contento por lo realizado, fue una temporada muy complicada, con muchos altibajos, donde te juro que cuando terminó la primera vuelta, sentía que a lo mejor no continuaba por los resultados, fue una campaña difícil, extranjeros que no pudieron, las idas de Francisco Ríos y al final su firma con los Mets, Liddi (Alex) que no pudo batear y no se ajustó, Hamaya que se tuvo que ir, la inconsistencia de varios elementos, la lesión de Carlos Morales y demás", recordó Pacho Burgos.

"Nos faltó (Diego) Madero por su lesión, la lesión también de (Anthony) Giansanti, no tuvimos un shorstop durante casi toda la temporada hasta que llegó Ibarra (Walter), 15 días antes de finalizar la temporada se lesiona, pero de todo esto se sacó un provecho enorme, logramos cerrar bien y así se consiguió calificar".

El reconocimiento total de lo que se logrado hasta el momento es para los peloteros.

"Mira, estamos en la final, la verdad me siento contento, porque los muchachos nunca se han rendido, si no lo hicieron durante la temporada, menos en playoffs, ya que sabían el compromiso que había y lo han tomado como eso, todo eso nos ha ayudado bastante, tenemos la fuerza en la unión del equipo, del grupo.

"Gente fuerte como Mitch (Lively), la llegada de Roberson (Chris), de Salas (Issmael), de Ibarra (Walter), Ricky (Álvarez) que no jugaba como titular, pero ha estado en los momentos cruciales, Édgar Torres un gran año en su temporada como novato".

Destacó el respaldo de su equipo, trabajo de oficina, de cuerpo técnico, el disfrutar el trabajo de todo el equipo unido, sin necesidad de tener un conjunto lleno de estrellas, sino tener el talento, la actitud y el corazón para salir adelante.

Recalcó que han jugado dos finales previamente ante Hermosillo y Obregón, restando la tercera y definitiva ante Culiacán.

"Significa mucho para mí y para todos los jugadores jugar la final contra Culiacán, todos saben de la rivalidad deportiva, es el Clásico Sinaloense, vamos a jugar beisbol y queremos brindar un gran espectáculo, en ningún momento vamos a salir a pelear en un coliseo, simple y sencillamente que se dé una bonita final y que la final sea para el que juegue mejor".

Ve difícil el regreso de Newell

El timonel porteño adelantó que Newell (Ryan) no lo ve en condiciones para estar listo en la final, tiene problemas en el brazo, se siente completamente amarrado, no tiene esa extensión que necesita para poder tirar, es por eso que tomamos a Tiago (Da Silva) para cerrar los juegos y no será abridor, debido a que ya tenemos a los cuatro listos".