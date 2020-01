Juan JosÃ© Pacho nunca ha perdido la fe en sus peloteros

BEISBOL

Juan José Pacho nunca ha perdido la fe en sus peloteros

El mánager de Venados de Mazatlán imaginó así de complicada la final ante Tomateros de Culiacán

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ A pesar de haber estado abajo en la final, Juan José Pacho nunca perdió la fe de regresar en la serie y de que el resto de la misma sea igual de pareja.

“Me imaginé que iba a ser así, sabíamos lo difícil que para nosotros empezar la serie en Culiacán y el intento de sacar un juego de ahí, el primer juego sí estábamos siento un poquito cansados de toda la carga de dos playoffs, sobre todo el último de jugar tres juegos de extrainnings, pero no es pretexto, en ese juego Culiacán fue mejor que nosotros, batearon con oportunidad y nosotros no” “Ya en el segundo tuvimos esa oportunidad de traernos un juego, pero caímos en nuestros propios errores, logramos empatar con jonrón de (Sebastián) Valle, aunque después se nos fueron arriba, la verdad es parte del beisbol y no logramos ganar allá”, recordó Pacho.

El cambio de sede les permitió revertir la situación ante la afición de casa que nunca los ha dejado de apoyar.

“Ahora en casa logramos recuperarnos, en el primer juego hicimos las carreras desde muy temprano, lo que nos dio la comodidad, además de (Juan Pablo) Oramas que ha tenido una gran serie, grandes juegos los que ha lanzado, nos llevó hasta la séptima entrada y el relevo cumplió con el trabajo.

“El juego de ayer (domingo) si fue muy difícil con (Manny) Bañuelos, porque aparte de ser un lanzador de Grandes Ligas y complicado, logramos hacerle una carrera y de ahí vinieron situaciones que se aprovecharon, por ejemplo el bateo oportuno de Salas, el wildpitch que nos dio una ventaja de tres carreras, un gran Édgar Torres que se ha visto increíble, junto con Daniel Guerrero, Iván Zavala y Tiago da Silva”.

El mánager de Venados no le gusta adelantar pronósticos como lo hace Benjamín Gil, su idea es siempre ir juego por juego y respetando el beisbol.

“No podemos voltear hacia atrás, no podemos pensar en lo que viene, hay que pensar en el día en el que estamos, siempre he sido así, pero sobre todo respetando el juego, respetando al rival, puedo tener el mejor equipo del mundo y eso no me lo va a garantizar, es por eso que los que están, son los mejores”.