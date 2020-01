Juan Pablo Oramas, listo para enfrentar a Tomateros

El tabasqueño lanzará por Venados de Mazatlán el tercer duelo de la Serie Final de la LMP

Kevin Juárez

CULIACÁN._ Juan Pablo Oramas consiguió el décimo título con Tomateros de Culiacán, pero ahora su misión es lograr lo mismo para Venados de Mazatlán.

El nacido en Villahermosa, Tabasco, lanzará en Mazatlán el tercer duelo de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico.

Juan Pablo Oramas, quien se encuentra preparado para lanzar el sábado en el puerto, recordó el campeonato que ganó en Culiacán ante Charros en el antiguo General Ángel Flores.

“Nos hemos preparado muy bien, trabajamos fuerte física y mentalmente. Estuve haciendo un recuento de los años y de los juegos que jugué aquí, así como esa final en el viejo estadio”, explicó.

El tabasqueño explicó que trabajó en su concentración para poder tener una gran salida el sábado en Mazatlán.

“He trabajado en la concentración, respiraciones en el juego, trabajando los pitcheos, no me aferro a una zona y hay que pitchar diferente, entonces lo más importante es estar enfocado y concentrado”, señaló.

Juan Pablo Oramas sólo tuvo palabras de admiración para Anthony Vásquez, quien será su rival en la lomita para el tercer duelo de la Serie Final.

“Un pitcherazo, un caballón que nos tocó aquí en esa final con Tomateros. Anthony es un persona muy inteligente, que sabe perfectamente lo que hace, un veterano de mil batallas”, manifestó.

Juan Pablo Oramas espera tener una buena salida en Mazatlán, ya que se ha sentido muy bien en los playoffs.

“Creo que será algo muy bueno, me he sentido muy bien a pesar de que tuve una salida con sólo tres días de descanso, mi brazo no me dejó abajo”, explicó.

Por último, el de Villahermosa declaró que las aficiones de Culiacán y Mazatlán son extraordinarias y que merecen un buen espectáculo.

“Para mí es el clásico sinaloense, la afición de Culiacán y Mazatlán son tremendas, entregadas y merecen que entreguemos todo en cada juego”, finalizó.