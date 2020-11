BEISBOL

Juan Ramón Noriega viene a Venados de Mazatlán con la mentalidad fuerte

El relevista llegó al club porteño en cambio por Diego Madero, quien pasó a Tomateros de Culiacán

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ La novena porteña contará con un hombre de calidad en el bullpén.

Venados de Mazatlán sigue trabajando en el ajuste del pitcheo de relevo y el mejorar el último tercio del partido.

Juan Ramón Noriega está en condiciones para próximamente debutar con su nuevo equipo en este beisbol invernal.

“Estoy contento de llegar a Venados, estoy bien físicamente y mentalmente para ponerme a las órdenes del mánager y de los coaches”, dijo Noriega.

“Trabajé mucho en lo mental en esta inactividad, gracias a Dios estoy muy bien en eso, ahora (buscaré) prepararme físicamente para estar al cien por ciento y empezar a ayudar a mi equipo”.

El popular “Juan Sin Miedo” vivió grandes momentos con Cañeros de Los Mochis y Tomateros de Culiacán, su último club en invierno, siendo un serpentinero clave en el último tercio del partido y de seguro ser el enlace final con el cerrador Jesús Pirela.

“Exactamente no sé qué rol voy a tener el bullpén, pero estoy disponible para lo que sea, dispuesto a ayudar a donde los coaches y el mánager me requieran, si es venir a sacar un out en la tercera o cuarta entrada o bien en la séptima u octava, en el lugar que sea estoy con la mejor disposición”.

Agradeció a la directiva de casa por esta oportunidad y a la afición les garantizó mucha entrega en cada una de sus intervenciones.