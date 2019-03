Juego de Tronos dirÃ¡ adiÃ³s con un documental

Juego de Tronos dirá adiós con un documental

HBO anunció el documental The Last Watch, se trata de un detrás de cámaras dirigido por Jeanie Finlay sobre la creación de la última temporada

Noroeste / Redacción

28/03/2019 | 09:35 AM

La mítica serie, basada en los libros de George R. R. Martin, llegará a su fin este 19 de mayo. Conscientes del cariño que se le tiene a esta historia, HBO anunció el estreno de un documental detrás de cámaras una semana después: Game of Thrones: The Last Watch.

Cinco libros, ocho temporadas, 67 episodios, y como toda gran historia, Juego de Tronos se acerca a su final. Resulta difícil imaginar que ya pasaron ocho años desde la primera vez que se vio a Jon Snow, Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister y muchos más. Ante esto, HBO obsequiará un último regalo para todos los fanáticos.

Tan sólo una semana después del último capítulo, HBO estrenará The Last Watch, un documental que muchos fieles seguidores a la serie recibirán con gusto.

Jeanie Finlay, directora del documental, muestra todas las adversidades que los actores y el equipo de producción enfrentaron, de acuerdo a cinepremiere.com.

Climas extremos, la presión del tiempo y, quizá lo más terrorífico, un fandom hambriento de spoilers, el documental ofrece una visión más íntima a todos estos problemas y cómo lograron salir adelante para crear la temporada más ambiciosa y complicada según Finlay.

Sin embargo, para ella lo más complicado no fue el frío invernal o las exageradas fechas tope, lo más difícil fue decirle adiós al mundo creado a lo largo de años. Por eso, Finlay no busca un making of con este documental, más bien quiere transmitir una despedida agridulce, graciosa y llena de lágrimas.

La temporada final contará con seis episodios que durarán, en conjunto, alrededor de 432 minutos. Una semana después del último episodio, el 26 de mayo, se estrenará The Last Watch HBO. Hasta ahora no se ha confirmado si saldrá en HBO Latinoamérica, pero es seguro que la plataforma en español también lo incluirá.