Juez vincula a proceso al abogado Juan Collado

El litigante, defensor de Romero Deschamps y Peñ Nieto, Cumplirá prisión preventiva en el Reclusorio Norte

Sinembargo.MX

10/07/2019 | 09:21 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- El abogado Juan Collado fue vinculado a proceso por un juez federal, señalado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la simulación en la venta de un terreno en Querétaro, de acuerdo con la agencia española EFE.

La vinculación a proceso fue dada por el juez de control del Centro de Justicia Pena con sede en el Reclusorio Norte, Jesús Eduardo Vázquez Rea, quien dio seis meses de plazo a la Fiscalía General de la República para presentar las pruebas complementarias de la investigación.

Collado, quien fue detenido la tarde de ayer martes 9 de julio en la Ciudad de México, es señalado por presuntamente participar en la venta de un terreno de 3 mil 700 metros cuadrados en Querétaro, mediante una empresa fantasma y con suplantación de identidades.

Según la FGR, en la operación de compra se utilizaron cuatro empresas fantasmas. La operación implicó la obtención de 156 millones de pesos, de los cuales 24 millones fueron depositadas en una cuenta bancaria de Collado en 2010.

Para comprobar el delito, la dependencia al mando de Alejandro Gertz Manero presentó cinco testimonios de una persona identificado como Sergio Hugo Bustamante, quien acusó suplantación de su identidad para la venta del terreno.

Bustamante negó ser accionista de una de las empresas utilizadas para la venta del terreno, identificada como Operadora Inmobiliaria del Centro S.A., a Libertad y Servicios Financieros, donde Coello fue presidente del Consejo de Administración.

La audiencia duró alrededor de 11 horas, en las que se suspendió en diversos momentos debido a que Collado sufrió varios espasmos.

Durante el proceso, la defensa del litigante reclamó que la FGR fundamentara su acusación en un solo testigo, y que utilizó documentos de otra investigación abierta en Querétaro contra Collado.

El juez dio a la FGR un plazo de seis meses para complementar la investigación; además de dictar prisión preventiva oficiosa a Collado, quien cumplirá su condena dentro del Reclusorio Norte.

LA DETENCIÓN

Collado, quien representa legalmente a Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Deschamps y otros personajes de la política nacional, fue conducido la tarde del 9 de julio hasta los juzgados del Reclusorio Norte.

Imágenes presentadas por medios nacionales mostraron el momento en que un convoy de camionetas blancas arribó a la prisión, en la Ciudad de México. En uno de los vehículos iba sentado Collado.

Las autoridades mexicanas lo señalan por “su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

La FGR indicó que el Ministerio Público de la Federación solicitó y obtuvo de un juez de distrito el mandamiento, el cual fue ejecutado por policías federales ministeriales.

La Fiscalía apuntó que el abogado fue detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo con pleno respeto a sus derechos humanos, sin uso de violencia ni afectación a terceros, para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió.

De acuerdo con información de medios, Romero Deschamps se encontraba con Collado Mocelo cuando ocurrió la detención.

Juan Collado es uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes están Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex Presidente Carlos Salinas, el ex Gobernador Mario Villanueva Madrid, además del ex Presidente Peña Nieto y el líder del sindicato petrolero de México, Carlos Romero Deschamps.