Juicio de El Chapo desnuda incapacidad de la justicia mexicana: abogados

El narcotraficante debió haber sido juzgado y sentenciado en México, pero no se tuvo ni siquiera la capacidad de mantenerlo encerrado en una prisión, lamenta Ricardo Beltrán, presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México

Reyes Iván Camacho

12/02/2019 | 12:15 AM

GUASAVE._ El juicio en Estados Unidos al narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien este martes fue declarado culpable en una corte de Brooklyn, desnuda la incapacidad de la justicia mexicana, señaló Ricardo Beltrán Verduzco.

El presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México subrayó que Guzmán Loera debió ser juzgado y sentenciado en este país, porque aquí también cometió delitos.

"Desafortunadamente las autoridades de este país no fueron capaces para instruirle un juicio y un proceso en el que existiera alguna determinación como la que hubo en Estados Unidos, eso demuestra que nuestra justicia no está a la altura de ese tipo de personajes y lo lamentamos mucho porque tanto se ha luchado en este país para que se ejerza la autoridad como debe ser, tuvo que haber sido extraditado porque no tuvieron ni la capacidad de mantenerlo en una prisión", crítico.

El abogado consideró que la justicia estadounidense está enviando con este juicio un claro mensaje a la justicia mexicana de como se deben hacer las cosas en los procesos judiciales.

Beltrán Verduzco agregó que durante el juicio salieron a relucir testimonios que involucran a personajes políticos y del área de seguridad que presuntamente fueron cooptados por "El Chapo" Guzmán, sin embargo, deben tomarse con mucha reserva porque los testigos son de dudosa reputación, sin embargo, deben de servir como referencia para que la autoridad ponga ojos.

"Pero si no tiene la capacidad la justicia mexicana para poder procesar y para poder llevarle un juicio a un personaje de esta altura, tampoco tendrá la capacidad y la altura para hacerlo con otros personajes que ahí se señalaban, es más que evidente que la autoridad estadounidense deja en evidencia a la autoridad mexicana", expresó.

El presidente de la Concaam dijo que la autoridad debe estar preparada ante un posible incremento de la violencia, aunque los reacomodos en el cartel de Sinaloa ya se dieron meses atrás.