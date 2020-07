Julio César Chávez Jr. alega que no hizo nada malo y apelará sanción

El boxeador dice que siempre está disponible para cuando quieran hacerle una prueba

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. aseguró que no hizo nada malo en la decisión de negarse a un control antidopaje en el 2019, y que su abogado ya está preparando la defensa en contra de la Comisión Atlética de Nevada.

"Mi abogado ya metió la demanda contra (la Comisión de) Nevada diciendo que no hay nada, que nosotros hayamos hecho algo malo. Todos los antidoping han salido negativos. Hemos estado abiertos a todo. Pienso que cualquier Comisión en Estados Unidos, que no sea la de Nevada, si ven el caso van a darme permiso porque nunca he hecho nada malo", apuntó para el programa No Puedes Jugar Boxeo.

También dijo que fue algo injusto pues siempre está disponible para cuando quieran hacerle una prueba.

"Fue algo injusto completamente. Yo me hice todos los doping, en todos salí negativo. Nada más en uno que llegaron al gimnasio, no sé cómo sabían que ya había llegado de Tijuana y no me enseñaron el contrato y fue por lo que se hizo la difamación. Me trajeron en una difamación que hasta cinco días antes de mi pelea decían que no iba a pelear, pero he estado al 100 por ciento".

De cualquier manera, Chávez Jr. no tiene pelea en puerta, y aunque ha cruzado algunos retos con otros peleadores e incluso con algunos youtubers, así que cuando llegue el momento de volver al ring, entonces deberá enfrentar este proceso legal con la Comisión Atlética de Nevada, que ya en 2012 le castigó por dar positivo por marihuana cuando combatió con el argentino Sergio ‘Maravilla’ Martínez y años atrás le había castigado por fallar otro examen en 2009, este por el diurético llamado furosemida.

(Con información de XEU Deportes y ESPN)