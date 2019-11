Julio Cesar ChÃ¡vez y Travieso Arce se dan con todo en pelea de exhibiciÃ³n

Julio Cesar Chávez y Travieso Arce se dan con todo en pelea de exhibición

Al acabar el combate, La Leyenda reta al Terrible Morales

Noroeste / Redacción

23/11/2019 | 00:34 AM

TIJUANA._ El ex campeón mundial Julio Cesar Chávez y Jorge “Travieso” Arce volvieron al ring para enfrentarse en un combate de exhibición a 3 rounds ante más de 5 mil personas que se dieron cita en el Auditorio Municipal “Fausto Gutiérrez Moreno”.

La función que presentó Fábrica de Campeones se realizó con el objetivo de recabar fondos para apoyar al joven Cristian Castillo, hijo del ex campeón mundial José Luis Castillo, quien sufrió un derrame cerebral mientras entrenaba.

Al sonar la campana, los púgiles fueron a encontrarse en el centro del ring, Chávez desató los aplausos con sus movimientos de cintura para quitarse los volados de encima.

“Travieso” atacó el torso de Chávez y también le tiró directo a la careta protectora en el segundo asalto.

El tercero fue el más entretenido, salieron a fajarse de principio hasta que quisieron, porque no hicieron caso a la campana, hasta el réferi se llevó cuatro golpes fácilmente.

Al final no hubo un ganador, pero ambos ex boxeadores fueron aclamados por el respetable, principalmente Chávez.

“Para la otra sigue Érick Morales. Quiero felicitar al Travieso no eres tan malo, me retracto. No sé si de viejo aprendiste más. Esta causa que hicimos es para el hijo de José Luis Castillo”, dijo JC Chávez, pactando una pelea con el "Terrible”.