Julio Preciado fustiga al Gobierno de Mazatlán por decidir mantener abiertos los panteones el Día de Muertos

El Gigante de la Banda pide a los ciudadanos no acudir a los cementerios para evitar contagios

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ El cantante Julio Preciado cuestionó que el Gobierno de Mazatlán permita el ingreso de personas a los panteones municipales este 1 y 2 de noviembre.

Y junto con él, otros usuarios de las redes sociales secundaron al "Gigante de la Banda".

Noroeste publicó en su cuenta de Facebook que, de acuerdo al Ayuntamiento de Mazatlán, para las festividades del Día de Muertos se permitirá el acceso de 50 a 100 personas, por espacio de media hora, a pesar de la pandemia de Covid-19.

"Como le gusta a este gobierno inventar pen... la verdad ahorita no se puede ir a los panteones por las aglomeraciones asi que lo mas sensato en mantenerlos cerrados y como dicen otros comentarios tenemos todo el año para visitar a nuestros difuntos no nada mas el 2 de Noviembre. Por su salud y la de los suyos no salgan", dice el comentario del cantante.

En otro comentario, un usuario señaló que es una manera irresponsable de no prevenir los contagios en lugares públicos.

El miércoles, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres anunció que los panteones del puerto sí abrirán, aunque con mínima capacidad, y con horarios establecidos.