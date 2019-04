Julio Preciado revela que necesita un trasplante de riÃ±Ã³n

Julio Preciado revela que necesita un trasplante de riñón

Aunque el cantante se encuentra en un proceso de hemodiálisis actualmente, aseguró que un nuevo riñón podría mejorar su salud

Noroeste / Redacción

En noviembre de 2018 se dio a conocer que la salud de Julio Preciado era delicada, pues presentó un cuadro de neumonía que lo mantuvo en un estado crítico.

“Fue una cosa que, para mí, me puso al borde de la muerte y yo no lo pensé, ni lo imaginé que iba a llegar a esas consecuencias. Yo lo dejé llegar y pagué el precio”, dijo para el programa Ventaneando en ese entonces.

Sin embargo, Julio nuevamente vio mermada su salud y habló acerca de su estado, pues ha sido como una montaña rusa desde su hospitalización, el año pasado

El pasado 5 de abril, Preciado, quien a raíz de complicaciones médicas se encuentra temporalmente fuera de los escenarios, habló desde su casa en Mazatlán, Sinaloa, de nuevo para Ventaneando.

“Mira, te voy a decir la actualidad de Julio Preciado: tengo problemas obviamente con un riñón, tengo problema, me están dando hemodiálisis”, dijo.

“Para la gente que desconoce (ese procedimiento), es limpiar la sangre cada cierto tiempo. Ahorita me están dando hemodiálisis dos veces por semana, previniendo ahorita que se agudice más el problema".

Aunque, con el humor que lo caracteriza, dijo: “No me estoy muriendo, te lo aclaro, porque mucha gente ya empezó: ‘¡Ay oiga, yo pensé que ya se iba a morir!’”.

“Para nada, no me estoy muriendo. Tengo riñones todavía para dos años de buena calidad... buena calidad de vida, pero estamos pensando en un trasplante”, agregó

Preciado destacó lo bueno de la situación que está viviendo:

“Lo bueno de esto es que mi familia, mis hermanos, mis hijos, están dispuestos a donar, cualquiera de ellos, que sean compatibles con él, están dispuestos a donarme uno de los riñones para que pueda seguir trabajando”

El intérprete de ‘Pena tras pena’ no pierde la esperanza, pues aseguró que actualmente se están desarrollando nuevas tecnologías que podrían servir a gente que tiene el mismo problema renal que él.

Sobre cuál es la opinión de los doctores acerca de su estado renal, el cantante puntualizó:

”Que tengo 2 años de vida todavía estable para los riñones, siempre y cuando me sigan dando las hemodiálisis correspondientes cada semana”.

“O sea que esto no me urge, ¿tengo qué hacerlo?, claro que tengo qué hacerlo, pero como te digo, con la bendición de Dios y pues con el apoyo grandísimo que es la familia como siempre, creo que me va a ir bien”, concluyó.

NO SE RETIRA, ACLARA

Hace dos días, Julio Preciado aclaró que su despido de los escenarios aún está descartado, ello tras una confusión derivada de una entrevista que dio.

"Debido a lo publicado en algunos medios de comunicación acerca de que me voy a retirar de la música, me dirijo a ustedes para aclarar esta confusión que se derivó a raíz de una entrevista que di el fin de semana en la Ciudad de Tijuana", indicó.

En la conferencia de prensa confesó que le gustaría retirarse de los escenarios con una gira al lado de Banda El Recodo.

"Sería muy importante para mí culminar mi carrera con Banda El Recodo, sería espectacular, fue lo que declaré", escribió en su red social.

"Pese a que es una inquietud mía y que la he platicado con Poncho Lizárraga, líder de El Recodo, aún no hay fecha definida, por lo que hablar de un retiro es muy prematuro".

"Agradezco el interés de los medios de comunicación y de mis seguidores, para quienes dejo en claro que mi retiro no está próximo".