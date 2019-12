Jumapae aumenta tarifa de agua potable y ni avisa a usuarios

Escuinapenses se inconforman por el aumento y supuestos cobros excesivos del servicio

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Aumentos en la tarifa de agua potable, pago anual no reflejado en el sistema y cobros excesivos del servicio fueron los reclamos de usuarios de Jumapae, que se suman a muchos similares desde hace unos meses, y hasta el momento no existe quién les brinde respuestas.

“Vengo a pagar y me encuentro con que el recibo de agua subió, ni siquiera ha entrado el año y ya tengo que pagar más, el problema es que se tiene que pagar, pero ni siquiera explican nada”, dijo Roberto Ibarra, vecino de la Colonia Pueblo Nuevo.

El recibo de pago de noviembre fue de 127 pesos, este mes le cobran 151, es un aumento de 24 pesos, que están haciendo probablemente a todos los usuarios, pero no están informando sobre esos incrementos que se está dando, precisó.

Aumento que no se debería de tener, dijo, pues los escuinapenses no tienen agua todo el mes, son tres días de la semana los que tienen el vital líquido, debido al “tandeo” que da un día sí y otro no a las colonias del municipio.

En los pasillos de la dependencia el desespero de los usuarios era evidente, máxime que el Gerente Juan Manuel Grave Inda, no podía dar respuestas señalando que se encontraba ocupado en sus labores, por lo que los empleados de la paramunicipal tampoco podían tomar decisiones.

“Nos están cobrando un recibo de agua potable y drenaje de ciento quince pesos, nosotros tenemos seis años sin agua potable, no nos dejaron conexión cuando se pavimentó una calle, solo tenemos drenaje, pero aun así quieren que hagamos el pago total”, dijo Juvencio Aragón.

En su domicilio tienen un pozo del que agarran agua y el costo total de la extracción es de su familia, no de la Jumapae, pese a ello tenían una cuenta por 4 mil 600 pesos que al final a mediados de año lo negociaron para cobrar 3 mil 500 pesos, el problema es que el agua potable no se las otorga el municipio, solo les cobra.

Otros usuarios señalaron que acudieron a pagar en enero de este año la totalidad del año, pero al acudir para ver cómo quedará el pago 2020, les señalan que tienen todo el adeudo aún, pues el sistema no reflejó este pago.

“Cada año pagó completa el agua, vivo fuera, cuando vengo a Escuinapa solo son tres o cuatro días, pero me dicen que debo mil novecientos, los que ya pagué en enero de este año, pero que no lo reflejó el sistema, por confiada y porque antes no había ocurrido, no recuerdo dónde dejé el recibo y como el Gerente no me puede recibir, debo pagar”, dijo Leticia López.

Acudir a resolver un problema de este tipo, indicaron, debe ser con paciencia, pues por algo mínimo, se tiene que esperar al Gerente a veces desde temprano para ser atendidos a veces hasta las 2 de la tarde.