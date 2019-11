Jumapae no tiene plazo para negociar con CFE, dice gerente

Juan Manuel Grave Inda dice que están esperando que les llamen para ver cómo quedarán las negociaciones

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ No hay plazo definido para negociar con la Comisión Federal de Electricidad, manifestó el Gerente de Jumapae.

“No hay una fecha de negociación, estamos esperando que nos llamen para saber qué pasará y cómo vamos a quedar con los pagos”, dijo Juan Manuel Grave Inda.

Quedan por pagar 4 millones de pesos, indicó, a la dependencia se le han dado 3 millones de pesos de agosto a la fecha.

Ya sólo quedan 4 millones por pagar y es lo que va a entrar en negociación, manifestó, la facturación de energía de septiembre y octubre ya se pagó.

Fue un recibo de pago de 600 mil pesos, a partir de que entra el amparo federal contra CFE se protegen porque no les corten la energía y se negocie, pero están obligados a pagar en tiempo las facturas nuevas.

Indicó que lamentablemente la situación de la Jumapae no es buena, ya que se tiene una recaudación de 900 mil pesos o 1 millón al mes.

La mayor parte se va en salarios y en reparaciones que se hacen, no hay una entrada firme que permitan que salgan avante.

“Mientras no se inyecten recursos, no vamos a salir adelante, no podemos”, dijo.

De momento lo único que está seguro es que no volverá a faltar el agua potable, ésta ya se garantizó y consideran que se cumplirá con el servicio el resto del año.