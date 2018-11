Jumapam corta el agua potable al estadio Teodoro Mariscal; presidente de Venados niega adeudo

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, dijo que debían cerca de un millón de pesos por consumo

Sheila Arias

23/11/2018 | 10:51 AM

MAZATLÁN._ El Ayuntamiento de Mazatlán le cortó esta mañana el servicio de agua potable al estadio de beisbol “Teodoro Mariscal”, ya que debía cerca de un millón de pesos por consumo; además la Jumapam detectó una toma clandestina, que también clausuró.

El mensaje es que, por meses, le toleraron atrasos sin ninguna consecuencia.

“Hoy mandamos cortar el agua al estadio Teodoro Mariscal y el drenaje, porque encontramos que las cuentas salían en cero, mandó el director de la Junta (de Agua Potable) a hacer un investigación y encontró una toma clandestina de agua, y otra sí autorizada, pero había sido cambiado el medidor por otro que no servía, de tal manera que solicitamos al responsable del estadio a pagar y no contestaron, hasta la tercera vez que no contestaron procedimos al corte”, reveló el Alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres.

¿Cuánto debían?

Aproximadamente entre 700 mil y un millón de pesos.

Benítez Torres aseguró que la Comuna está abierta para iniciar diálogo con los representantes del Estadio, pero nadie se ha acercado, y tampoco respondieron las dos notificaciones previas al corte. Lamentó que a los ciudadanos que deben 300 pesos sí le cortan el servicio y a otros, con millones de pesos de adeudo, no se lo estaban suspendiendo.

“Nosotros nunca vamos a hacer blanditos, somos conscientes, considerados, pero jamás recibiríamos una mochada, si eso buscáramos, lo hubiéramos hecho antes, no hubiéramos esperado”, dijo.

En un recorrido por el estadio, las obras de estructura continúan, pero sin agua.

Niega Toledo Pinto suspensión de agua potable

Por su parte José Antonio Toledo Pinto, presidente del Club Venados de Mazatlán, negó que se tenga algún adeudo con Jumapam, y que no existe ninguna toma clandestina en el estadio.

“No existe ningún problema, porque nosotros no tenemos ninguna toma clandestina, y dos nosotros no debemos nada de dinero y el agua ahí está corriendo”, expresó Toledo Pinto.

Comentó que desconocía cómo fue que se dio la información sobre la suspensión del suministro de agua potable como lo dio a conocer el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Me voy enterando, lo que sí te puedo decir es que yo autorizo cualquier cosa que se haga en Venados, uno no existe una toma clandestina y dos no se debe ningún pago”, recalcó.