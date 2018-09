Jumapam reemplaza flotilla obsoleta por nueva

Adalberto Becerra, gente de Jumapam, dijo que estas unidades se adquirieron en 2017

Fernanda Magallanes

MAZATLÁN._ Después de un año, La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán ya comenzó a reemplazar la flotilla con los vehículos comprados por el anterior Gerente General, pues hasta ahorita se pudieron liberar, informó el actual Gerente, Adalberto Becerra.

Estas unidades se compraron a finales de octubre del 2017, cuando Adrián Bastidas Bernal era el Gerente General de la paramunicipal, sin embargo, sólo se habían podido utilizar entre 8 a 10 unidades, únicas que fueron liberadas.

“Las unidades estaban resguardas en un local de la empresa que nos las vendió, las unidades no las habíamos retirado porque no habíamos tenido presupuesto para liquidarlas, en estas dos semanas apenas comenzamos, no se compraron todos los vehículos que se habían dicho, porque evidentemente no pudimos pagarlos como todos y los tuvimos que regresar, regresamos seis de 50”, declaró.

Las 44 unidades que si se pudieron pagar, tuvieron un costo de aproximadamente 12 millones de pesos y se distribuyeron a las áreas operativas y entregaron otras cuatro unidades al Capta, a comodato.

Señaló que ya están en el proceso del cambio, pues las unidades viejas ya requerían de manera urgente unidades mejores, pues algunas estaban desde 1990 y 1992, las cuales, salían más caras en reparar, que en comprar unas nuevas.

Adalberto Becerra añadió que el pago de estas unidades no se heredará a la siguiente administración, pues se acordó con el proveedor que aquellas que no se pudieran pagar, se iban a regresar, por eso sólo se adquirieron 44.

“Estamos en proceso de cambio, no hemos terminado, el tiempo nos alcanzó y cuando se hizo la evaluación los vehículos viejos aún estaban en condiciones, ahora ya requieren ser reemplazados, de esos vehículos que tenemos por entregar hay alguno que se tenga que sustituir, tenemos vehículos que estamos dando de baja que datan desde el 90 y 92”, comentó.

“El plan que hicimos fue hasta donde podemos cubrir y lo que no pudimos cubrir lo estamos regresando”, añadió.