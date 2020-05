Jurgen Klopp rechazÃ³ dirigir a la SelecciÃ³n Mexicana en 2015

FUTBOL

Jurgen Klopp rechazó dirigir a la Selección Mexicana en 2015

El técnico alemán optó por irse a dirigir al Liverpool en la Premier League

Noroeste / Redacción

A nadie le queda duda de que Jurgen Klopp es uno de los mejores entrenadores del planeta. El técnico alemán arribó al Liverpool en 2015, regresándole la identidad al equipo rojo y elevándolo a los primeros planos, como la conquista de la Champions League 2018-2019.

Sin embargo, el destino de Klopp pudo cambiar drásticamente, pues según contó Memo Cantú, en entrevista con TUDN, en 2015 buscaron su contratación mediante un externo.

“Yo pregunté a través de un tercero si le interesaba la Selección de México y el recado fue: ‘te agradezco, muchas gracias, aún tengo mucho que recorrer en clubes y quiero irme a Inglaterra’”.

Respecto a cuándo fue la negociación, el ex dirigente dejó claro que se presentó cuando Miguel Herrera salió del Tricolor, en el ya lejano 2015.

“A punto no, cerca no, no hablé directamente con él nunca. Se realizó a través de alguien más, él todavía estaba en el Borussia Dortmund”, aseguró Cantú.

Posterior a ese efímero ofrecimiento, la Selección Mexicana decidió encomendar el camino rumbo a Rusia 2018 en Juan Carlos Osorio. El colombiano logró un triunfo histórico con el Tri en Mundiales, derrotando a Alemania en la fase de grupos, pero cayó ante Brasil en octavos de final. Sin olvidar la penosa actuación del Tricolor en la Copa América Bicentenario y la vergonzosa derrota ante Alemania en la Confederaciones de 2017.