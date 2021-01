Justicia de EU se reserva derecho de reiniciar proceso contra Cienfuegos

Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno respalda la decisión de la FGR respecto a no ejercer acción penal en contra del General de División en Retiro, Salvador Cienfuegos Zepeda

Carlos Álvarez

15/01/2021 | 10:01 AM

General Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional.

MÉXICO._ El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este viernes en un comunicado citado por la agencia Reuters, que se reservará el derecho de reiniciar un proceso judicial por vínculos con el narcotráfico al General de División en Retiro, Salvador Cienfuegos Zepeda -ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto-, si el gobierno del país latinoamericano no lo hiciera.

Este mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno respalda la decisión de la FGR respecto a no ejercer acción penal en contra del General de División en Retiro, Salvador Cienfuegos Zepeda.

Ello luego de que fuera detenido en Estados Unidos, acusado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), de delitos contra la salud y estar involucrado con grupos criminales en México.

“Es una decisión que toma la fiscalía, pero que el gobierno que represento secunda, es decir, avala, respalda, porque nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no puede haber represalias, venganzas, y que no se pueden inventar delitos”, dijo el mandatario nacional.

El político tabasqueño adelantó que dio instrucciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para que “lo más pronto posible” se difunda el expediente completo que envió el Gobierno de Estados Unidos a México respecto a dicho caso, “para que pueda ser consultado, revisado, investigado, por quien lo desee”.

“Lo más importante es la verdad y la justicia. Entonces, ayer resuelve la Fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la Agencia Estadounidense del Combate a las Drogas, por la DEA”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“La FGR ha actuado porque se consideró de que los elementos de prueba presentados por el Gobierno de Estados Unidos, en este caso por la Agencia que se conoce por sus siglas como DEA, no tienen ningún valor probatorio para procesar, para iniciar un juicio en contra del general Cienfuegos”, abundó el presidente.

“¿Por qué hicieron esta investigación así? ¿Sin sustento, sin pruebas? Quiero aclarar que, aun cuando llevaban mucho tiempo con la investigación, detienen al general antes de las elecciones”, comentó López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina.

“Es un asunto que le correspondió básicamente a la Fiscalía resolver, pero de una u de otra manera tiene que ver con el Gobierno que represento, es una decisión que toma la Fiscalía, pero que el Gobierno que represento secunda; es decir, avala, respalda”, señaló el mandatario nacional.

Ayer jueves, el titular de la Sedena durante el Gobierno de Peña Nieto fue exonerado de vínculos con el narco y su caso quedó archivado. En un comunicado, la FGR informó que el mando militar nunca tuvo conversaciones por chat, ni vínculos con miembros del Cártel H-2, comandado por Juan Francisco Patrón Sánchez, “El H-2”, como lo sostenía la DEA y lo que motivó su detención en Los Ángeles, California, el pasado 15 de octubre.

El Ministerio Público Federal llegó a la conclusión de que el general nunca tuvo encuentro alguno o comunicación con integrantes del cártel de los Beltrán Leyva, como acusaron autoridades estadounidenses, y que tampoco los protegió o ayudó.

El pasado 9 de enero de este año, Cienfuegos Zepeda conoció las imputaciones en Estados Unidos y las investigaciones de la FGR, teniendo acceso a todo el expediente. A partir de esa fecha, el ex titular de la Sedena aportó sus elementos de prueba.

“La Fiscalía General de la República llevó a cabo todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso. No se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso”, señaló la Fiscalía.

“Del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público”, detalló la FGR.

Por estos motivos, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) determinó no ejercicio de la acción penal en favor del Cienfuegos Zepeda. Asimismo, la FGR reveló que desde 2013 la DEA inició, sin el conocimiento y sin la colaboración de México, una investigación de delitos contra la salud, en los que se involucraba al entonces titular de Sedena.

“Esa investigación la continuó ese organismo que combate a las drogas en el gobierno norteamericano, durante la presente administración, sin haber tampoco informado a las autoridades mexicanas sobre el caso”, indicó la FGR en su comunicado.