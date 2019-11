Justifica El Químico compra de camioneta: carro prestado lo dejaba tirado en todos lados

El Alcalde de Mazatlán reprocha el que los medios de comunicación hayan difundido ampliamente la adquisión del vehículo para la Presidencia, con valor de más de un millón de pesos

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres justificó la compra de una camioneta en un millón 69 mil pesos para su traslado personal diciendo que la Presidencia Municipal no tenía un sólo automóvil y él andaba en carro prestado que lo dejaba en todos lados.

Durante su mensaje en la entrega de una flotilla de vehículos para la Jumapam, Benítez Torres reprochó la amplia difusión que recibió en los medios de comunicación la adquisición de la camioneta.

"Seguramente así como algunos medios de comunicación dieron páginas enteras, primeras páginas, videos hasta de 8 minutos por haber adquirido una camioneta que es una herramienta para la ciudad, como la que adquirimos para la Presidencia Municipal, ojalá sean justos y equitativos y nos den esa publicidad con la inversión de 6 millones y medio de pesos", dijo.

"Quiere decir que esto equivale a seis veces más de lo que nos mencionaron por la camioneta, yo confío en que la ética de los medios los haga hablar como debe de ser, y no doy nombres pero ya todo mundo sabe a quiénes me refiero, les gusta destacar lo que creen que es malo, que no es malo haber adquirido un carro, informo: la Presidencia Municipal no tenía un sólo automóvil, andábamos en carro prestado que nos dejaba en todos lados".

Reiteró que la adquisición de dicha camioneta no son gastos, son inversiones para cada día hacer las cosas mejores.

"Entonces pues yo sé que nuestros amigos periodistas a los que estimamos mucho, siempre lo he dicho, pero no a los otros, a los que dan las líneas, son (a) los que les decimos, a los de los intereses económicos, a ellos los tienen con salarios muy mal pagados la verdad, mi reconocimiento a los reporteros porque ellos son los que tienen que dar la cara y son los más mal pagados", enfatizó el Alcalde.

"Los que se llevan los recursos son otros, los dueños generalmente de los medios de comunicación y como la Cuarta Transformación no encabeza el dar mochadas pues ahí están las consecuencias, están preocupados por tratar de destacar, hasta pagan en periódicos nacionales por tratar de destacar este tipo de hechos que creen que son negativos".

Sin embargo, expresó que esas publicaciones son publicidad gratuita para el Alcalde y para Mazatlán.

Benítez Torres encabezó cerca del medio día de ayer la entrega de una flotilla de vehículos para la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán adquiridos con recursos propios de la municipal.

El evento se realizó cerca de las 12:00 horas en la Plazuela República.