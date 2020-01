Justin Bieber ataca a Selena Gomez en su nuevo disco

Continúan indirectas entre los jóvenes cantantes que mantuvieron un tormentoso romance

Noroeste / Redacción

04/01/2020 | 09:44 AM

LOS ÁNGELES._ La fama y el éxito acompañan a Justin Bieber y a Selena Gomez. Pero también permanece en ellos, como una sombra, el dolor causado por viejas heridas. La evidencia está en las indirectas que dejan colar en sus canciones sobre la tormentosa e intermitente relación que mantuvieron por 10 años.

Hace poco lo hizo la cantante. En un video clip sombrío y reflexivo, publicado en octubre de 2019, dedicó unas líneas a su relación pasada.

En la canción “Lose You To Love Me”, Selena Gomez dice: “Tenía que perderte para encontrarme”, “tenía que odiarte para amarme” y “en dos meses nos reemplazaste como si fuera fácil”.

Ahora le tocó el turno a Justin Bieber. Tras 4 años de su último disco, el artista reapareció el pasado 24 de diciembre y dio un regalo de Navidad a sus fans.

En un video anunció el lanzamiento de su nuevo álbum con el sencillo “Yummy”. En la publicación, el joven cantante anuncia también su gira por Estados Unidos y por su natal Canadá, citó vanguardia.com.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 4 Ene, 2020 a las 7:50 PST

EL OTRO ROSTRO DE JUSTIN BIEBER

En su nueva producción discográfica, Justin deja un mensaje contundente para su ex novia, no hay dudas. “Perdí casi una década con una mujer que no era ni siquiera la mitad de lo que eres tú”, dice Bieber en un verso en clara alusión a su pasado con Selena Gomez y a su presente con su esposa, la modelo Hailey Baldwin.

En el video colgado en la víspera de Navidad, también se ve a un Bieber más maduro.

“Siento que este disco es diferente de todos los demás álbumes, por la etapa en la que estoy en mi vida... Creo que estoy justo donde se supone que debo estar y Dios me tiene justo donde él quiere que yo esté”, comenta.

Sobre las experiencias vividas, el ex de Selena Gomez asegura que cada quien tiene su historia y que desea compartir la suya.

“Es la música que más amo de todo lo que he hecho”, asegura también en la reciente grabación.

Yummy fue lanzado el viernes, a través de Def Jam Recordings. El nuevo disco es prometedor. Contó con la colaboración de Diplo, Travis Scott, Halsey y otros grandes del mundo artístico.