Justin Bieber, criticado por calificar de error la paliza de Chris Brown a Rihanna

Artistas como J Balvin, Sean Kingston y Dinah Jane han apoyado al cantante

Noroeste / Redacción

05/05/2019 | 11:21 AM

Justin Bieber se ha visto de nuevo en medio de la polémica tras compartir una imagen en su Instagram en la que aseguraba que el resultado de la suma de Michael Jackson, El Rey del Pop, y Tupac, la leyenda del rap americano, es Chris Brown.

Junto a la publicación el cantante escribió que “todo el mundo espera a que la gente muera para darles el reconocimiento que merecen”, y que “la gente que ha ignorado el talento de este hombre por un error que cometió ¡necesita reevaluarse! Te amo, Chris Brown”, publicó 20minutos.es.

Las críticas no se han hecho esperar, y miles de usuarios se han echado encima del canadiense tras calificar de “error” la paliza que Chris Brown propinó a Rihanna cuando eran pareja en 2009, y que le provocó a la cantante contusiones en la cara, los brazos y las manos, magulladuras, marcas de mordiscos y sangre en la nariz.

Chris Brown respondió a Bieber en la publicación con varios corazones, mientras que otros artistas del panorama musical como J Balvin, Sean Kingston o Dinah Jane, ex integrante de Fifth Harmony, le han dado la razón al intérprete de Sorry.