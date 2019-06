Justin Bieber reta a Tom Cruise a combate de artes marciales

La idea de Justin Bieber de retar a Tom Cruise a un enfrentamiento en la UFC, dejó sorprendidos a sus fans y especulando con la posibilidad de que es una maniobra promocional

Noroeste / Redacción

El cantante Justin Bieber ha retado al actor Tom Cruise a un combate de Artes Marciales Mixtas, en el marco del campeonato de la Ultimate Fighting Championship, la UFC por sus siglas en inglés.

”Quiero desafiar a Tom Cruise a pelear en el octágono. Tom, si no aceptas esta pelea, tienes miedo y nunca lo superarás. ¿Quién está dispuesto a organizarla?”, tuiteó Justin Bieber, citando a Dana White, presidente de la UFC.

En el tuit con que el joven presentó la propuesta y extendió su desafío al actor de Misión Imposible, se aseguró de etiquetar al presidente de la compañía, Dana White, para tratar de dar la mayor visibilidad posible a la idea.

La propuesta de Bieber fue rápidamente aceptada por Conor McGregor y su empresa en la misma red social: “Si Tom Cruise es lo suficientemente hombre para aceptar este reto, McGregor Sports and Entertainment será anfitrión del combate. ¿Tiene Cruise el valor para pelear como lo hace en las películas? ¡Sigue conectado para saberlo!”.

Las redes sociales no han tardado en realizar una comparativa entre el artista de 25 años y la estrella de Hollywood, de 56, que no hay que olvidar que se ha labrado toda una reputación por grabar sus escenas de acción y de lucha. En vista de la experiencia que Cruise ha acumulado a lo largo de su carrera, no resultaría demasiado arriesgado especular con que la balanza se inclinaría en su favor sobre el ring por mucho que Justin haya estado entrenando en el gimnasio para desarrollar su musculatura.

Esa es una de las razones por la que algunos fans del intérprete han comenzado a especular con la posibilidad de que se trate todo de una estrategia promocional para dar visibilidad a algún nuevo proyecto de Justin, que estaría relacionado de alguna manera con Tom Cruise o con la lucha.