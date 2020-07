Justin Verlander fuera de acción por tirón en el antebrazo derecho

HOUSTON._ Los Astros han suspendido las actividades del as Justin Verlander por varias semanas debido a un tirón en el antebrazo derecho, según informó el dirigente de la escuadra de Houston, Dusty Baker, el domingo.

Baker dijo que Verlander se sometió a un examen de resonancia magnética el sábado y el derecho será evaluado otra vez después del tiempo de descanso. Algunos informes indicaron que Verlander se perdería el resto de la campaña, pero Baker no confirmó si ésa sería una de las posibilidades.

Verlander también contradijo en su cuenta de Twitter el reporte que indicó que perderá el resto de la temporada.

"El reporte que indica que voy a perder el resto de la temporada no es preciso. Hay tensión en el antebrazo. Espero que con algo de descanso sanará y podrá regresar pronto. Gracias por los buenos deseos”.

The report that I’m currently missing the rest of the season is not accurate. There is a forearm strain... I’m hopeful that with some rest it will heal and I’ll be able to return soon. Thank you for all the well wishes. 🙏🏻