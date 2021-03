Kamel Nacif está detenido desde octubre en Líbano: Lydia Cacho

La periodista mexicana confirmó, en entrevista telefónica, que efectivamente está detenido. También dijo que no fue informada y expresó su extrañeza

Sinembargo.MX

01/03/2021 | 07:28 AM

Ciudad de México.– El empresario José Kamel Nacif Borge fue detenido desde octubre pasado en Líbano pero no se informó ni a la periodista Lydia Cacho ni a su defensa, según una fuente vinculada al caso que habló con SinEmbargo pero que prefirió no revelar su identidad por no estar autorizada para ello.

La periodista mexicana confirmó, en entrevista telefónica, que efectivamente está detenido. También dijo que no fue informada y expresó su extrañeza.

“El hecho de que la Fiscalía General de la República haya ocultado la detención desde octubre vuelve a violar mis derechos como víctima y deja campo libre a Nacif para negociar tanto jurídica como políticamente. Los expertos de Interpol consideran que este privilegio de Nacif me vuelve a poner en riesgo, ya que tiene protección de la delincuencia organizada dentro del Líbano. La dilación intencional de Fiscalía permitió que le otorgaran libertad bajo caución al no responder de inmediato con la evidencia que aportamos ante la ONU”, dijo Cacho.

“Me sorprende que este Gobierno siga el mismo patrón de protección a Nacif que los gobiernos de Fox, Calderon y Peña. Ese el el poder detrás de la pornografía infantil”, agregó la periodista. Cacho reveló que “llevamos meses cuestionando al Fiscal Alejandro Gertz Manero y nos negaron los hechos. Hasta que no pudieron [ocultarlo] más porque obtuvimos un documento del Líbano que lo demuestra”.

Nacif Borge, de origen libanés, llamado “El rey de la mezclilla” pero más conocido por sus presuntos nexos con redes de pedofilia, trata de personas y las agresiones a la periodista, se refugió en ese país luego de que perdió ante la justicia mexicana.

“La Fiscalía tenía obligación de avisarle a Lydia Cacho para que testificara y lo reconociera en la Embajada del Líbano en España, pero le ocultaron la información hasta esta semana ya que Nacif está bajo fianza y a punto de ser liberado de cargos porque la Fiscalía y la víctima, la periodista, no respondieron en tiempo y forma”, dijo la fuente.

Cacho, quien está refugiada en el extranjero, dijo que sospecha de quienes no le informaron de un arresto tan esperado, sobre todo ahora que está ya detenido el ex Gobernador Mario Marín, otro de sus agresores.

La fuente consideró que el empresario, acusado además de corromper a innumerables autoridades, es protegido desde México.

El 3 de febrero pasado, Mario Marín Torres, otro de los acusados de torturar a la periodista y a quien también se le relaciona en la red de pederastia de Jean Succar Kuri y el propio Nacif Borge, fue aprehendido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y trasladado a un penal en Cancún, Quintana Roo.

El ex Gobernador de Puebla y priista “estaba con algunos familiares en una casa de una hermana […] Estaba en una colonia alejada de la playa, con algunos familiares”, confirmaron entonces fuentes oficiales a este diario digital.

“Llevo 14 años buscando justicia por haber sido torturada por este cómplice de redes de #PornografíaInfantil. Vamos por todos”, escribió entonces Lydia Cacho en su cuenta de Twitter al confirmar la detención del ex mandatario poblano.

LA HISTORIA DEL CASO

El caso de la red de pornografía infantil en la que se relaciona a Mario Marín se remonta hasta el año 2003, cuando un grupo de mujeres y niñas denunciaron penalmente al empresario libanés Jean Succar Kuri en Quintana Roo por abuso sexual y pornografía infantil.

Ese mismo año, de acuerdo con un recuento de Periódico Central, un juez dictó una orden de aprehensión en contra de Succar Kuri, quien huyó hacia Los Ángeles, California. Mientras tanto, la periodista Lydia Cacho recibió las primeras amenazas de muerte por parte del empresario hotelero y lo denunció ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Lydia Cacho investigó y documentó el tema en el libro Los Demonios del Edénque fue publicado en el 2005, el primer año de Gobierno de Marín. El texto reveló información sobre una red internacional de delincuencia organizada, encabezada por el empresario Jean Succar Kuri, dedicada a la trata y explotación sexual de niñas y niños de entre 4 y 14 años de edad, la cual, de acuerdo con la periodista, actuaba con el conocimiento y la protección de políticos y empresarios de Quintana Roo y Puebla, donde hace referencia a Mario Marín y Kamel Nacif Borge, el llamado “Rey de la Mezclilla”, quien luego la demandó por difamación.

Cacho fue detenida arbitrariamente el 16 de diciembre de 2005 en Cancún, Quintana Roo, y trasladada en vehículo hasta la ciudad de Puebla. El 21 de diciembre de 2005 recibió el auto de formal prisión por los delitos de difamación y calumnia. Unos días después, ese delito quedó eliminado por falta de elementos y más tarde trasladaron el juicio a Quintana Roo.

La periodista denunció que su detención fue ilegal y que durante el traslado que duró al menos 20 horas fue torturada por parte de elementos policiales.

El apodo de “Góber precioso” surgió luego que el diario La Jornada dio a conocer, el 14 de febrero de 2006, una serie de conversaciones telefónicas en las que Nacif le agradece a Mario Marín por haberle dado “un coscorrón” a la escritora e incluso le ofreció, como muestra de gratitud, “dos hermosas botellas de coñac”.