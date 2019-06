Karla Montero hace historia: rompe un tabú, entre la clase política de Sinaloa

La Diputada local sin partido se convierte en la primera en ventilar públicamente su homosexualidad. Denuncia discriminación al interior de la Legislatura y llama a votar a favor del “matrimonio igualitario”

José Alfredo Beltrán

Karla de Lourdes Montero Alatorre es la primera Diputada local en la historia de Sinaloa que admite, abiertamente, su homosexualidad.

Un asunto que ha sido tabú, entre la clase política local. Es Karla, ciudadana, no la política, la que da este paso.

Su arrojo, su valor, en medio de una sociedad marcada por mitos, tabúes, prejuicios, marcará sin duda otro precedente, en la construcción de una cultura por el respeto a la diversidad, la tolerancia, la inclusión.

En la víspera de la discusión sobre la reforma que busca legalizar las uniones de personas del mismo sexo en Sinaloa, lo cual estuvo vetado por la anterior Legislatura --de dominio priista-- la arquitecta, que llegó a la curul bajo las siglas del extinto Partido Encuentro Social, revela discriminaciones por su condición, al interior de la 63 Legislatura.

Un compañero, revela, le comentó su oposición a dar este aval, el de legalizar esas uniones, porque es una “abominación”.

Otro más le lanzó un “pequeño insulto”, tras una reunión. Y una compañera de curules, mujer, le confesó que su mamá “la lincha”, si da el sí a la reforma, que se prevé someter al pleno el jueves 13 de junio.

“He sufrido discriminación desde primaria”

Desde la pasada 62 Legislatura fue “congelada” la reforma sobre las uniones de personas del mismo sexo, a pesar de mandatos de la Suprema Corte, para que el Poder Legislativo procesara el asunto.

Diputados pro reformistas han asegurado que la mano del clero, de la Iglesia, ha frenado este dictamen.

Con la 63 Legislatura, de mayoría morenista, se abrió de nuevo el debate. Y, por primera vez, la Cámara local dio foro, voz, a la comunidad lésbico gay, la cual ha ondeado su bandera, también por primera vez, en el Palacio Legislativo.

Tras la realización de foros, uno para dar voz a la postura de las Iglesias y otro para escuchar a la comunidad homosexual, ha llegado la hora de que los diputados se definan. A favor o en contra.

Es en este marco en el cual Montero Alatorre cuestiona al proceder de varios compañeros, sobre el tema.

“Sí escuché a varios diputados (de Morena) que los van a dejar votar libres, lo que quisieran; yo les dejo una pregunta a los diputados que piensan votar o en contra, ¿ustedes por quién van a votar, por ustedes, por sus creencias religiosas, o por sus representados? porque escuché a varios diputados incluso al término de una plática pues tirándome un pequeño insulto, a mí, respecto a mis preferencias sexuales”, expresa.

En su caso, anuncia, votará por sus representados.

“No por mí, no tengo creencias religiosas y yo creo que los derechos humanos no están a discusión y a una persona heterosexual, no se le está quitando ningún derecho, en cambio, ellos sí le están negando el derecho a otras personas”, subraya.

--¿Karla Montero va entonces por el matrimonio igualitario?

--¡Claro que sí, me vería ridícula yendo en contra!

--¿Por qué Karla?

--Por mi condición, también formo parte de la comunidad, el que no sea activa en la búsqueda de sus derechos, yo creo que no tiene que ver una cosa con la otra.

--Hay pocos políticos en este país que asumen abiertamente su homosexualidad, ¿Debe cambiar esta situación también?

--Yo creo que sí, es parte de tu vida, lo que yo haga en mi casa es cuestión mía, ¿no?, pero a lo mejor también tiene que ver mucho también el entorno familiar y el entorno social en que te mueves.

Yo tuve una educación, en poner por delante lo que soy, que soy arquitecta antes de mis preferencias, entonces yo creo que en mi familia ni siquiera lo mencionan, simplemente porque es algo natural.

--Hablas de discriminación, ¿Un diputado te insultó, dices, por tu preferencia sexual?

--Mira, a mí ahorita que me insulten por esa parte, ya, ya me da risa, porque soy una persona de 43 años que ha sufrido discriminación desde la primaria, ya ahorita qué me va a importar lo que diga la gente, pesa más lo que diga mi conciencia, ante cualquier cosa que digan incluso los medios de comunicación.

“Los derechos humanos no se votan”

Karla Montero Alatorre fue una de las primeras mujeres en postularse por la vía independiente en Culiacán, en los comicios locales de 2016.

Para el 2018, recibió una invitación a participar por una curul local, ahora con las siglas del PES, un partido de corte cristiano, que se unió a Morena, para conformar el bloque que arrasó en los comicios locales y federales. “Andamos buscando seres humanos como tú”, le habría dicho Claudia, la ex dirigente de este partido, después de que Karla le contó su condición.

“Me invitó el Partido Encuentro Social, con todo y sus faldas largas la anterior presidenta, Claudia, lo primero que yo le hice mención, si después de eso quiere que me siente, me dijo “sí, aquí andamos buscando seres humanos como tú. Yo soy un ser humano como tú, como cualquiera, cada quien hace de su vida un papalote”, indica.

Por ello, dice, lo importante son los derechos humanos de las personas, por encima de las creencias ideológicas y preferencias sexuales.

“Los derechos humanos no vinieron aquí a discutirse, son derechos humanos y punto”, advierte.

Al dar paso a esta reforma, dice, no se obliga a nadie a casarse con un hombre o una mujer.

“Yo creo que lo más sensato que le he escuchado al licenciado Jesús Estrada Ferreiro (Alcalde de Culiacán, de extracción morenista) fue decir ‘a mí qué, yo ya estoy casado’; nadie te va a obligar a casarte con un hombre o una mujer:

“Entonces yo creo que los derechos hermanos no se le niegan ni se deben poner a discusión ni a votación ni que dependan de diputados, de diputados que ni siquiera se han informado sobre el tema; de volada, te salen ‘ah, yo también tengo un amigo, no te preocupes´, con palabras despectivas, de una persona que tiene preferencias sexuales distintas.

A mí eso no me insulta, pero sí doy ese mensaje, ¿por quién van a votar, van a votar por ellos, por sus creencias religiosas o por sus representados?”.

Incongruencias y retrocesos

“Para mí sería un retroceso y un dar valor legal a las iglesias, hay muchas iglesias, hay más iglesias que partidos políticos”, sostiene Karla Montero, al defender la posición a favor de estas uniones.

Y advierte posiciones encontradas al interior de Morena en Sinaloa, partido que paradójicamente ha abanderado el tema a nivel nacional, teniendo cabeza al actual Presidente de la República.

--De entrada, el “clima” no está para que salga la reforma por unanimidad…

--Según yo, como Morena es izquierda, como Morena traía esa bandera que hizo Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional de estar apoyado e impulsando las leyes a favor de la Comunidad LGBT, para asuntos políticos el partido de mayoría se junta a votar, aunque no sepan ni por qué están votando, todos a favor, todos a favor.

Pero para asuntos que benefician a la ciudadanía, o a un grupo por más minoritario que sea, añade, ahí sí les van a dar el “voto libre” a los diputados de la mayoría, para que “voten de acuerdo a sus creencias”.

“Ahí sí yo no estoy de acuerdo, después, de esos trece diputados (que estaban en una reunión) sólo tres estaban a favor, en esa plática”, relata.

Esta, recuerda, es una lucha histórica de la izquierda y de sinaloenses que tienen años pugnando porque se reconozcan los derechos a los homosexuales.

Hay personas que tienen en esta batalla, indica, como el profesor César Domínguez, el pionero en abrir brecha en el reconocimiento de los derechos de la comunidad.

“Él fue mi maestro en la Escuela de Arquitectura, tiene años luchando con eso, para que, a la hora de la hora en Sinaloa, donde ya se aprobó en muchos estados, entonces para que venga Sinaloa y lo reboten, habiendo mayoría de izquierda, yo creo que sí sería un retroceso”, lamenta.

No se vale, insiste, votar en función de creencias religiosas o familiares.

“Incluso una diputada me comentó ‘si yo voto por eso, mi mamá me lincha’”, relata.

--¿Era de Morena (esa diputada)?

--No sé. Ahí se van a dar cuenta (a la hora de que se someta el dictamen al pleno).

Fin a los prejuicios

Karla asegura que sus preferencias sexuales son públicas desde que tenía 10 años. Pero a nivel de clase política, de registros públicos, no se conocía un precedente de este tipo, en el cual ella está abriendo brecha.

A nivel nacional, por ejemplo, hay más avances en este renglón, con la participación activa de legisladores o funcionarios que declaran abiertamente su homosexualidad.

Un caso emblemático, en la actualidad, es el de la actriz Jesusa Rodríguez, Senadora de Morena.

“Yo no he pasado por el tema de andarme escondiendo jamás”, indica Karla, “agradezco a mis papás por darme alas”.

Mucha gente se esconde, dice, por temor a la familia o porque en la familia fueron rechazados.

Yo creo viene de ahí; a mí a pesar de que todavía en la preparatoria incluso, todavía aquí he sido discriminada (en la Cámara), es algo que mientras mi familia me fortaleció desde niña con esas cuestiones, a mí son cosas que no me afectan, incluso ahorita en redes sociales, la gente todavía que viene aquí hablando que el que yo sea homosexual o abiertamente homosexual, me nuble la vista, no tiene nada que ver”, añade.

--Tú estás escribiendo historia en este sentido en Sinaloa, nunca habíamos escuchado a un diputado asumirlo abiertamente…

--No he escrito nada (risas).

--Es un paso importante para Sinaloa—se le insiste.

--¿Por qué? todo mundo lo sabía desde antes. De hecho, el día que tomamos protesta, yo lo declaré en tribuna, porque incluso los mismos que son dirigentes de la Comunidad LGBT, decían que no, que no es cierto, que yo no (los) representaba.

Que yo no ande en las luchas, yo tengo otras luchas, tengo otras filias, tengo otras fobias, que no tenga en mi mente, en mi proyecto de vida el casarme, tampoco quiere decir que esté en contra.