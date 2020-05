BEISBOL

KBO suspende a ex jugador de Pirates, Jung Ho Kang

El pelotero cometió múltiples delitos al conducir ebrio

Noroeste / Redacción

El ex jugador de cuadro de los Pittsburgh Pirates, Jung Ho Kang, fue suspendido el lunes por un año por la Organización de Beisbol de Corea por múltiples delitos de conducir ebrio.

Kang, de 33 años, también recibió la orden de completar 300 horas de servicio comunitario durante la audiencia del lunes, a la que no asistió porque se encuentra en los Estados Unidos. El abogado Kim Sun-woong representó a Kang y le dijo a la Agencia de Noticias Yonhap que su cliente “lamentaba mucho haber causado problemas y que seguiría retribuyendo a la comunidad”.

Su suspensión comenzará una vez que firme con un equipo de la KBO. Los Kiwoom Héroes, para quienes jugó durante su última temporada en la liga en 2014 cuando eran los Nexen Héroes, aún poseen sus derechos. Un funcionario del equipo le dijo a la Agencia de Noticias Yonhap que era “prematuro” discutir el futuro de Kang, indicando que Kang aún no había contactado al club. Kiwoom tendría que dar permiso a Kang para firmar con otro equipo de la liga.

Kang, quien fue liberado por los Pirates el año pasado después de cuatro temporadas con el equipo, solicitó la reincorporación a la KBO de la lista de retirados voluntarios de la liga la semana pasada. Emitió una disculpa a través de la Agencia Deportiva Leeco, que lo representa, luego del fallo de la KBO el lunes.

“Con el tiempo, me di cuenta de lo importante que es el béisbol para mí”, dijo Kang, según la Agencia de Noticias Yonhap. “Fui un tonto por no ver lo valioso que era (el béisbol). Sé que no merezco decir esto, pero me encantaría una última oportunidad para jugar beisbol”.

En 2016, mientras estaba con los Pirates, Kang fue arrestado por DUI por tercera vez en Corea del Sur. Recibió una sentencia de prisión suspendida de ocho meses en marzo de 2017 después de abandonar la escena de un accidente en Seúl el 2 de diciembre de 2016.

Los Pirates dijeron en 2016 que desconocían sus anteriores delitos de DUI en 2009 y 2011 antes de firmarlo en 2015. En 2017 ingresó en un programa de tratamiento voluntario. Se perdió la temporada 2017 después de no poder recibir una visa de trabajo para regresar a los Estados Unidos.

Kang jugó en la KBO desde 2006 hasta el 2014, bateando .298 con 139 jonrones y 545 carreras impulsadas. Bateó .254 con 46 jonrones y 144 carreras impulsadas con los Pirates.