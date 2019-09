Kirsten Dunst estalla de ira por Spider-Man

A la actriz le molesta que sólo la relacionen con el filme del Hombre Araña, cuando su trayectoria es larga

Noroeste / Redacción

Todos los actores han interpretado papeles que los han marcado, si bien algunos disfrutan que los relacionen con algún personaje, otros buscan desencasillarse de ese rol y demostrar que pueden ser reconocidos por personificar a personajes más serios, por eso Kirsten Dunst habla de ‘Spider Man’ y su reciente estrella en el paseo de la fama.

Kirsten Dunst, comenzó su carrera muy joven participando en cintas como ‘New York Stories’ y en series como ‘Sisters’, pero su salto a la fama lo dio con su interpretación de la pequeña Claudia en la cinta ‘Interview with the Vampire’, actualmente participa en las series “Fargo” y “On Becoming a God in Central Florida”.

Por sus muchas interpretaciones, Kirsten Dunst obtuvo recientemente su estrella personal en el paseo de la fama, pero no todo fue felicidad, ya que el sitio de noticias Reuters provocó el enojo de la actriz y el de sus fans debido a una publicación que realizó a través de sus redes sociales.

Dicha publicación tenía como encabezado “Kirsten Dunst, mejor conocida por su papel de novia de Spiderman , recibe una estrella en el paseo de la fama de Hollywood”, lo cual demerita la carrera de la actriz, resumiéndola a la interpretación de una sola película, sin mencionar que el nombre de Spider Man, no se escribe junto, por esta razón, Kirsten Dunst habla de ‘Spider Man’, y da su opinión sobre está publicación, citó wipy.tv.

En su más reciente aparición en The Talk, Kirsten abordó este tema, el cual la hizo enojar, al igual que a todos sus fans, por lo que expresó, “Bueno, ya sabes, realmente no miro Twitter y esas cosas, así que no soy realmente una chica de las redes sociales, pero estaba buscando el programa y todo, y sentí que, ya sabes, lo leí también y fue como ‘Sí, eso es bastante jodido’, así que estaba orgullosa de que mis admiradores y todos se unieran y me apoyaran. Era un tweet muy ignorante, y probablemente lo hizo un hombre descuidadamente”.

Lo cierto es que probablemente, la publicación la pudo haber escrito un redactor lo bastante joven para no estar al tanto de los diversos papeles que ha tenido la actriz a lo largo de su carrera y tomó como referencia una de las sagas más queridas por los fanáticos de Spider-Man.