Kuno Becker le pide considerar el suicidio a un crítico de cine

El actor se molesta con el crítico Krzysztof Raczyñski después de que éste asegurara que su película El día de la unión no retrataba bien el temblor del 85

Noroeste / Redacción

18/09/2018 | 12:05 AM

MÉXICO._ El fin de semana, la segunda película dirigida por el también actor Kuno Becker, El día de la unión, un filme en honor a las víctimas y héroes de los sismos del 1985 y 2017, se estrenó en diversos cines de México.

Entre las críticas que han sobresalido, está la de Krzysztof Raczyñski, quien mediante su canal de YouTube dijo que El día de la unión es una película con buenas intenciones, pero malas decisiones, pues según él, la historia es aburrida y no transmite el mensaje de unión.

Para Raczyñski lo rescatable de la producción de Becker es el uso de imágenes reales del temblor de 1985, así como la ambientación y los vestuarios.

Después de ver la crítica, Kristoff recibió unos mensajes de la cuenta oficial de Becker, en los que le dice ser un "mediocre" y le pregunta qué daño le ha hecho.

"Hace años querías ser actor. Luego cine. Siempre mediocre. Ahora claro (tú?) criticas lo que deseabas. Y mal (personal) Cuánto daño te hice con un logro más. Me hiciste reír. Luego sentí compasión y mucha lástima. Vives dolor y deseo de lo que jamás serás ni lograrás", escribió Becker.

Krzysztof Raczyñski

Y luego, le mandó este otro tuit, en el que le pide "considerar el suicidio" como opción y le muestra pantallazos de otros medios y personajes como Mario Bautista que halagan la película:

"Ahí nunca estarás... has considerado, ya que no sirves para nada, ya que solo tratas de dañar y tampoco lo logras... solo risas... lástima... nos quitas aire. México necesita luz. Espacio. No infección, mediocridad e ineptitud. Considera el suicidio", le dijo el cineasta.

Lo que Becker, tal vez podría tomar en cuenta -para que no vuelva a incitar a alguien a suicidarse- es que cada 40 segundos, una persona en el mundo se suicida.

Suicidios en aumento

Para dejar las cosas claras en México, la tasa de suicidios ha incrementado los últimos años en un 15%. De 2012 a 2016 pasaron de ser 5,550 a 6,370 casos reportados, en su mayoría, son los hombres de 15 a 34 años los que más se suicidan en el país.

Los menores de edad también forman parte de esa cifra, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la cual señala que por cada 100 mil niños de entre 7 y 10 años, la tasa subió de 2.6% a 3.8 % de 2006 a 2015.

México forma parte del Plan de Acción de Salud Mental 2013-2020 de la OMS, con el cual se han implementado políticas públicas para ayudar a disminuir los suicidios en el país.

"Lo bueno" que se puede sacar de este caso, es que la gente sabe que no es un juego el suicidio.