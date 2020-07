Kyle Hendricks es designado Jugador de la Semana en la Liga Nacional

CHICAGO._ El derecho de los Cachorros de Chicago, Kyle Hendricks, fue nombrado el Jugador de la Semana en la Liga Nacional.

Hendricks se adjudicó la victoria por Chicago sobre los Cerveceros el viernes pasado, tirando una blanqueada de nueve ponches y sin bases por bolas. Permitió que se embasaran apenas tres bateadores de Milwaukee.

El diestro se convirtió en el primer serpentinero de los Cachorros en tirar una blanqueada en el Día Inaugural desde que lo hizo Bill Bonham en 1974, además de ser el primer lanzador en hacerlo en Grandes Ligas desde Clayton Kershaw en el 2013.

Hendricks se unió al Salón de la Fama Bob Gibson (1967) y Chris Short (1968) como los únicos pítchers en ponchar a nueve bateadores o más y cero bases por bolas en un Día Inaugural desde 1901.

