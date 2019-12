La AMB aclara que la emisiÃ³n de facturas por compras con tarjeta no es terrorismo fiscal

La AMB aclara que la emisión de facturas por compras con tarjeta no es terrorismo fiscal

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- La Asociación de Bancos de México (ABM) descartó que la emisión de facturas instantáneas en Terminales Punto de Venta (TPV) sea una forma de terrorismo fiscal, ya que sólo busca facilitar el proceso de facturación para usuarios.

“No hay más fiscalización ni es terrorismo fiscal (…) Quien piénselo contrario, estatal enterado“, señaló el titular de la ABM, Luis Niño de Rivera.

El banquero alertó que en redes sociales se ha desatado una campaña para desprestigiar la media del Servicio de Administración Tributaria (SAT), al calificarla de un mecanismo para monitorear a los contribuyentes.

“En redes sociales se desató una campaña, muy violenta en contra del uso de las tarjetas de débito y crédito. Hay video de youtubers y similares que dicen que es para fiscalizar y que es terrorismo fiscal“, añadió.

Niño de Rivera consideró que los señalamientos de redes sociales buscan desprestigiar el uso de las tarjetas y que los usuarios vuelvan a emplear dinero en efectivo en sus compras.

“Toda esta exaltación que hay en redes sociales, no sé por quién está promovida, no tiene ningún sentido. Nos está llevando al pasado para usar más efectivo”, agregó.

El banquero consideró una falacia que la gente piense que el SAT no conoce los ingresos de los contribuyentes,

“Si creen que el SAT no está enterado hoy con el método actual de emisión de facturas, entonces están mal informados. No hay una sola persona que perciba un ingreso formal que no lo conozca el SAT. Sabe cuánto ganaste cuánto pagaste de impuestos y cuánto te quedó”, destaco.

LA FACTURACIÓN INSTANTÁNEA

El pasado 19 de noviembre, el SAT y la ABM informaron que en el primer cuatrimestre de 2020 dará inicio a un sistema de facturación instantánea para pagos con tarjetas de crédito y débito.

El objetivo del programa, detallaron, es facilitar la vida de los contribuyentes, con la emisión de facturas instantáneas, una vez que se realice una compra.

“Cuando entramos al SAT teníamos dos ejes: combatir la evasión fiscal y facilitarle la vida al contribuyente. En el lado de la evasión, ha quedado clara la estrategia; pero parte de nuestro trabajo es que no se vea un desequilibrio en los ejes”, señaló la entonces titular del SAT, Margarita Ríos Fajart.

En conferencia de prensa, tanto Ríos Fajart como Niño de Rivera señalaron que el servicio de facturación instantánea se encontrará integrado a las terminales de puntos de ventas, mientras las tarjetas de crédito y débito contarán con la información fiscal del contribuyente, por lo que la emisión de la factura será rápida y sencilla.

Añadieron que en una primera etapa el programa será voluntario, por lo que el consumidor podrá decidir si quiere generar una factura. En caso de desearlo, deberá ingresar su Registro Federal del Contribuyente (RFC) en la terminal del punto de venta.

Para la titular del SAT, este nuevo elementos les permitirá contar con información de que “existió determinada operación y que es fiscalizable”; además que se eliminará la facturación a terceras personas.