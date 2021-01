La apuesta económica en Sinaloa es la industrialización: Lizárraga Mercado a diputados

El titular de la Secretaría de Economía compareció ante legisladores locales, ahí el funcionario estatal defendió la industrialización del Estado y sostuvo Sinaloa ha sorteado la pandemia de Covid-19 mejor que otras entidades, y que la inversión no se ha ido

Antonio Olazábal

La apuesta económica en Sinaloa es la industrialización, y ya hay indicios de que se está avanzando hacia ese camino, como es la llegada del gas natural a la entidad y el Parque Aeroespacial de Mazatlán, afirmó Javier Lizárraga Mercado, titular de la Secretaría de Economía ante los diputados de la 63 Legislatura durante su comparecencia.

El funcionario estatal indicó que la industrialización en la entidad va viento en popa, y que el desarrollo económico en Sinaloa se va dando, a pesar de las complejidades que ha traído la pandemia de Covid-19 al país.

“La apuesta es a la industrialización de Sinaloa esto traerá empleos mejores remunerados, ya arrancó el Parque Aeroespacial, sin duda usted tiene mucha razón (le dice a Diputada) el cuarto informe tiene que ver precisamente con el año pasado, y el año pasado precisamente fue un año de pandemia, ya dijimos que llevábamos 15 mil millones de pesos a septiembre, cuando el promedio de las inversiones privadas venían más o menos de los 30 mil millones de pesos por año”, mencionó.

El también empresario recalcó que en Sinaloa la inversión no se fue durante la pandemia, se mantuvieron los proyectos, y la caída del PIB no fue tan severa como en el país y otras entidades federativas.

“Soy un convencido que no se perdió el tiempo durante la pandemia, 4 mil sinaloenses capacitados por webinar, 200 temas, capacitadores, conferencistas, empresarios, emprendedores, que venían platicando sus experiencias durante la pandemia”, indicó.

“No podemos hablar de una debilitada economía, creo que fuimos muy claros, somos el sector primario más importante del país, y de muchas partes del mundo, tenemos un sector agrícola enorme”, añadió.

Pedro Villegas Lobo, Diputado de Morena, sostuvo que la industrialización en Sinaloa era una estrategia fallida por la actual administración, sin embargo Lizárraga Mercado mencionó que ya hay inversiones en la entidad que dicen lo contrario, y que Sinaloa está encaminado a la industrialización, pero es algo que lleva su tiempo.

“Iberdrola 700 millones de dólares para generar electricidad son una realidad, están ubicadas en San Miguel, ahí pegadito a los Mochis, es una inversión importantísima que genera que Sinaloa sea súper habitable, la estrategia no ha fallado, al contrario, esa es nuestra apuesta, la industrialización”, recalcó.

“Pero las inversiones no se dan en maceta, no se dan como frutos que nacen en los árboles, se llevan un tiempo razonable, son inversiones privadas que tienen que generar la confianza en donde se van a dar y las amenidades cuentan mucho en la región o ciudad donde se van a dar, todas las inversiones llevan un tiempo muy razonable, y no se nos olvide que el año pasado las inversiones por la pandemia fueron cautas, en algunos casos nulas”, añadió.

“En Sinaloa afortunadamente seguimos teniendo como ya lo mencioné la confianza, sí se llega a dar este fabuloso corredor T-MEC, habremos cumplido el sueño de más de 100 años de generar el binomio importante de nuevo puerto con ferrocarril de última generación que va a romper la sierra madre occidental con doble contenedor para convertirse en unos de los puertos más importantes no solamente del país, sino también de Latinoamérica”, profundizó.

Ante los señalamientos de algunos diputados, sobre todo de Morena, el funcionario estatal sostuvo que la industrialización de la entidad no es un plan fallido, y que el avance de Sinaloa en este renglón, dependerá si los inversionistas ven en Sinaloa un lugar viable para invertir.

“No me queda Diputado que decirle que corre por mis venas lo industrial, somos industriales por más de 70 años en nuestra generación y yo hice un compromiso en esta gestión de promover la industria, pero sí es correcto que las inversiones llevan sus tiempos y sus adecuaciones y lo más importante, la confianza de los inversionistas”, explicó.