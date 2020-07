La Auditoría Superior del Estado no es pareja al momento de auditar: Morena

Graciela Domínguez Nava y Marco Antonio Zazueta Zazueta expusieron irregularidades que encontraron en la fiscalización de las cuentas públicas del 2018 y cuestionaron los criterios para aprobar o reprobar el ejercicio fiscal de los entes

América Armenta

27/07/2020 | 12:23 AM

CULIACÁN._ Las cuentas públicas del ejercicio fiscal del 2018 que entregó la Auditoría Superior del Estado, la mayoría en sentido aprobatorio y otras reprobadas, no fueron revisadas con el mismo criterio, consideraron Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, y Marco Antonio Zazueta Zazueta, presidente de la Comisión de Fiscalización.

“No solamente los entes no están comprobando correctamente, sino que también la auditoría no está haciendo una revisión apegada a un mismo criterio y eso da posibilidades a pensar que entonces se le da un uso político a las observaciones que establece la auditoría”, dijo la también líder del grupo parlamentario de Morena.

Como ejemplo pusieron los 77 millones de pesos en pliegos de observaciones al Gobierno estatal y su cuenta venía en sentido aprobatorio.

Además se otorgó por parte del Ejecutivo 16 millones 996 mil pesos a las Organizaciones Campesinas y a la Unión Ganadera, 12.9 millones a la primera y 4 millones a la segunda, por el concepto de ayudas sociales, mientras que el Congreso del Estado por el mismo concepto y por menos de un millón de pesos lo pone como cliente a observación, lo que no les pareció justo.

“No es la misma un pliego de observación, lleva caminos totalmente distintos, tienen un impacto jurídico radicalmente distintos, entonces en un monto menor si es un pliego de observación y bajo el mismo concepto de ayudas sociales, que insisto sería muy importante que el Secretario Agricultura informara cuándo le repartieron de esos 12 millones”, reiteró Domínguez Nava.

En la conferencia virtual, también se resaltó que son estas organizaciones las que se han visto involucradas en movimientos contra el Gobierno federal de la mano de las autoridades estatales, lo que pareció sospechoso al recibir esta ayuda.

Señalamientos

El fin de semana el líder de la bancada del PRI en el Congreso, Sergio Jacobo Gutiérrez, hizo unas declaraciones respecto al grupo parlamentario de morena, asegurando que hacen uso del recurso del legislativo en la opacidad, a lo que la líder de la mayoría en el Congreso respondió que el PRI debería estar preocupados porque se revisen los 77 millones de pesos que el Gobierno estatal tiene en irregularidades y que representen los intereses de la ciudadanía, en lugar de hacer señalamientos sin sustentos.

“Dieron un grito desesperado en estos días, queriendo señalar que el Congreso hace todo en la ilegalidad, pero resulta que siempre que el Congreso se enfoca en hacer un trabajo para evaluar este tipo de irregularidades, pues se nos señala que hacemos las cosas mal, que estamos en la ilegalidad”, refirió la legisladora.

“Por ejemplo, cuando hemos opinado sobre estas inversiones millonarias y que todo se presume está en la ilegalidad del estadio de fútbol de Mazatlán, salen y dicen que no sabemos nada de leyes, entonces no se ha entendido que en este país las cosas ya cambiaron, a partir del proceso electoral 2018 y la gente quiere que sus diputados revisen como debe de ser el manejo de los recursos públicos y no se siga solapando el manejo irregular”, agregó.

Recuento

El Diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta, hizo un recuento de la auditoría realizada por la ASE y destacó las siguientes cuestiones:

El Poder Ejecutivo tiene pliegos de observaciones por 76 millones 316 mil 629 pesos, entre los 18 municipios tienen pliegos que alcanzan los montos de 296 millones, 48 mil 9 pesos, los entes públicos estatales tienen pliegos por 91 millones 406 mil 425 pesos, los entes públicos municipales tienen las observaciones por 23 millones 302 mil 727 pesos y los fideicomisos por 5 millones 750 mil 274.

Todos estos pliegos de observaciones suman 492 millones 824 mil 65 pesos, que representan daño a la Hacienda Pública.