'La autoridad sigue haciendo nada, porque siguen desapareciendo jovencitas'; el reclamo de María Isabel

Después de los dichos de la hoy ex procuradora de la defensa del menor del DIF Culiacán, Liliana Pimentel Villalobos, que señaló de “ingobernables” a las jóvenes de 14 y 16 años que fueron asesinadas y cuyos cuerpos fueron carbonizados, se convocó a la marcha

José Abraham Sanz

Es el momento más intenso de la tarde, cuando las jóvenes que se plantaron en las afueras del Palacio Municipal para exigir la renuncia de una funcionaria, se percatan de que las Sabuesos Guerreras están cruzando la calle Benito Juárez para integrarse a la manifestación.

Poco a poco se escucha más claro su canto de batalla: porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.

María Isabel Cruz viene al frente. Ha llegado la caballería, el refuerzo, el detonante para que la fuerza de los gritos de las chicas que ya exigían un alto a la violencia, hace que todo estalle.

No son pocas los que lloran de rabia, de coraje, de impotencia.

Como una burla, la madrugada del jueves el cuerpo sin vida de otra mujer fue arrojado en las calles de una colonia al sur de Culiacán, presumiblemente asesinada a golpes.

La ex funcionaria renunció antes de la hora de la convocatoria, sin embargo los colectivos feministas decidieron aún ir a reclamar un alto la violencia.

Por eso María Isabel, la líder de las Sabuesos Guerreras, se unió al reclamo.

“Yo soy madre del policía municipal Yosimar García Cruz”, dice cuando se sentó el Presidente Municipal.

María Isabel fue una de las 10 mujeres que conformaron una comitiva para hablar con el Presidente Municipal Jesús Federico Estrada Ferreiro durante la manifestación.

En un tono que parece memorizado, que lo ha repetido tantas veces, continúa: desaparecido el 26 de enero de 2017, a quien busco hasta por debajo de las piedras, y a quien no he podido encontrar”.

“El trabajo de las autoridades lo hago yo, sin sueldo sin nada, por amor a encontrar a mi hijo”.

La preocupación de María Isabel es tan legítima como lo que la impide estar sentada en casa, dice que las jóvenes que fueron asesinadas son sus hijas, así como de todas las que tienen familiares desaparecidos. Todos sus hijos, hijos de una fraternidad que está unida con pegamento hecho de dolor y de tristeza condensado.

“Estamos aquí por todo lo que está pasando en esta ciudad. Tenemos una ciudad 'ingobernable', porque somos 'ingobernables', podemos ser lo que queramos, drogadictas, putas, madres, vendedoras, lo que queramos ser, tenemos derecho a que se nos respete y se respete la vida”, dice María Isabel a Estrada Ferreiro en tono serio.

“Yo creo que no hay la suficiente seguridad en el municipio, ni en el estado, para transitar libremente por las calles y a la hora que sea. Nuestras hijas no pueden salirse a comerse unos tacos a las dos de la mañana si les da hambre, porque las matan, las violan y las queman”.

María Isabel hizo referencia a los detalles del caso de las jóvenes asesinadas, pues la ex procuradora de defensa del menor hizo públicos esos datos de la investigación en la misma entrevista con reporteros de El Sol de Sinaloa a quienes les declaró que ellas eran “ingobernables”.

“Porque esas niñas también eran mis hijas y las hijas de todas las madres que tenemos un desaparecido. Usted tiene su esposa, tiene sus hijas y no le gustaría que nada de eso les pasara a ellas... nosotras somos zombis caminando en la ciudad...”, alza el tono de la voz.

“Ya no queremos que nos sigan matando, ni a las madres, ni a ninguno, ni a los hijos, ni a las hermanas, ni a las esposas, ni a nadie... Yo creo que no tenemos seguridad suficiente o no tenemos suficiente seguridad preparada y por más preparada que esté, los puestos les quedan demasiado grandes, porque hacemos mejor las cosas las personas que no tenemos una preparación. Déjeme decirle que los papeles no hacen a la persona y nosotras estamos cansadas de andar gritándole ahí afuera, estamos cansadas de estar solas”.

María Isabel reclama al Presidente Municipal de estar siempre ausente. Esta oportunidad de hablar con él es la primera que tiene y aprovecha Sabuesos Guerreras, porque nunca antes estuvo disponible para recibirlas.

“A ver, ¿a mí?”, cuestiona Estrada Ferreiro.

“Sí, a usted”, recrimina María Isabel.

“Pues hemos venido a buscarlo y nunca está, nunca se encuentra, no está disponible para nosotras y eso también yo creo que es una manera de decir no tiene por qué apoyarnos. La verdad yo creo que para tener edificios, pues ya no queremos más. ¿De qué nos sirve el DIF Municipal, Sipina y todas las instancias?; la alerta Ámber, la alerta Alba, la alerta... ¿para qué sirve todo eso, si nos siguen matando día a día. Yo no sé qué vaya a hacer usted para parar esto”.

La mañana previa a la manifestación, tres mujeres fueron detenidas cuando intentaban realizar una manifestación en el Palacio Municipal; el caso se convirtió en abuso de autoridad cuando fueron detenidas sin flagrancia, sin haber hecho nada más que caminar por las calles del primer cuadro de la ciudad.

Fueron detenidas a dos calles del edificio, fueron esposadas, subidas a una patrulla y paseadas por varios minutos antes de ser llevadas a la barandilla con muchas inconsistencias en el proceso y sin poderse comunicar con sus familiares.

María Isabel le reclamó al Alcalde la actitud de los policías.

“Creo que estamos en el justo momento de parar esto, porque estamos, perdón por la palabra, hasta la madre, hasta la madre que se nos prometa, que se nos diga y que no se haga nada”, grita.

“Fiscalía (General del Estado), Comisión Estatal de Derechos Humanos, todas las dependencias que deberían buscar a los nuestros están sentados en un escritorio, están sentados en un aire acondicionado. ¡Sáquenlos allá afuera a buscar... a los que tienen toda la tecnología para buscarlos, para encontrarlos con vida en el momento en que se reporta una desaparición, y no hacen nada, nos mandan a esperar 72 horas, cuando así no debe ser, la búsqueda es inmediata, más sin embargo aquí no se aplica”.

La líder señala al Presidente Municipal que está segura que las búsquedas no se realizan, porque seguramente habrá servidores públicos inmiscuidos en los casos de desaparición, de feminicidios u otros delitos.

“Qué bueno que no tiene una silla vacía como nosotros, no le duele el alma a su esposa, a su madre, a sus hermanas, a sus parientes; si usted estuviera en mi lugar también incendiaría lo que tendría que incendiarse... tengo tres años y siete meses caminando, la compañera tiene casi dos años, ¿y dónde está su hermana? Si no la buscamos nosotros nadie la va a buscar”, expresa.

“Yo me levanto a las cinco de la mañana, para ir a salir al monte, a exponer mi vida, para buscar a mi hijo, porque nada más a mí me duele, era un trabajador del Ayuntamiento y ¿qué ha hecho el Ayuntamiento por buscar a mi hijo? Nada, señor Presidente, no ha hecho nada”.

María Isabel se mantiene tranquila. Eleva el tono de voz cuando es necesario y reclama cuando sabe que debe hacerlo. Cuestiona y aprieta la frente. Habla claro y fuerte, mientras el Presidente Municipal parece sentirse regañado.

“Y a mi no me corresponde buscarlo”, continúa, “le corresponde a las autoridades, ¿qué han hecho las autoridades? Nada. Como el pescado, nada, nada y nada. Y siguen haciendo nada, porque siguen desapareciendo jovencitas... y como burla, desaparecen a otra... y como burla, vuelven a desaparecer a otra. ¿Hasta cuándo?, ¿cuándo va a parar?, ¿dónde están los protocolos? Basta, es hora de parar esto”.