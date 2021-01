No es House Of The Dragon

La cadena HBO hará precuela de Game of Thrones

Tales of Dunk and Egg, una historia que se desarrolla antes de la historia original que todos conocen

Noroeste / Redacción

El éxito de Game Of Thrones estuvo por encima de lo esperado, si bien los productores creían que se convertiría en un fenómeno, jamás visibilizaron que tendría millones de fans alrededor del mundo y que piden más de esta serie épica.

Pero esta no es la única noticia, HBO tiene planeado expandir la trama con una precuela más basada en el libro “Tales of Dunk and Egg”, aunque no tiene fecha de estreno, ya están trabajando para elegir el casting.

Luego de ocho años al aire, los productores dieron fin a la serie con un polémico final que fue criticado por más de un fan, ya que no convenció del todo.

Ya hay algunos nombres confirmados para ‘House Of The Dragon’

Es por esto que WarnerMedia decidió lanzar “House Of The Dragon”, aunque no hay fecha confirmada, se sabe que será en el 2022 cuando sea lanzada, es decir, cuando el impacto de la Pandemia haya bajado.

Algunos nombres del elenco confirmados son Olivia Cooke, Emma D’Arcy y Matt Smith, además, la historia contará con 10 capítulos en su aparente primera entrega.

De acuerdo con el sitio Variety, fuentes cercanas a HBO revelaron que guionistas y ejecutivos están en pláticas para desarrollar “Tales of Dunk and Egg”, una historia que se desarrolla antes de la historia original que todos conocen.

La nueva producción será un programa de una hora que nos contará la fantástica aventura de Ser Duncan the Tall y el joven Aegon V Targaryen.

La historia se desarrolla 90 años antes de “A Song of Ice and Fire”, la línea principal sobre la que se basa Game of Thrones.