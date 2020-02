La cinta '1917' triunfa en los premios Bafta

Joaquin Phoenix se lleva el premio de mejor actor en la ceremonia que se realiza en Reino Unido

Fernando Espinoza

Este domingo se entregaron los Premios Bafta, en los que 1917 se coronó como Mejor Película, además le dio a su director la estatuilla de Mejor Director; mientras que Joaquin Phoenix se llevó el premio de Mejor Actor, por su actuación en Joker.

“1917”, una película que se está proyectando en algunos cines de Sinaloa y que su historia se remonta a la primera guerra mundial, arrasó además con premios de Mejor Filme Británico, Mejor Sonido, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción y Mejores Efectos Visuales, quedándose en total con ocho Premios Bafta, que son otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión a los mejores representante del cine británico.

Cabe destacar que 1917 se enfrentó a Películas como The Irishman, Joker, Había una vez en Hollywood, Parásitos.

La estatuilla de Mejor Actriz se lo llevó Renée Zellwegger por su participación en Judy. Por otro lado, Brad Pitt se alzó como Mejor Actor de Reparto por su actuación en Erase una vez...en Hollywood, y Laura Dern a la Mejor Actriz de Reparto por su actuación en Marriage Story.

Un mensaje contra el racismo

Joaquin Phoenix aprovechó su discurso al subir a recibir su premio por Mejor Actor en Joker, para hacer un llamado contra el racismo. “Me siento en conflicto porque muchos de mis compañeros actores que lo merecen no tienen este mismo privilegio. Creo que enviamos un mensaje muy claro a las personas de color: no son bienvenidos aquí”, dijo el actor sobre el escenario. “No creo que nadie quiera un trato preferencial, la gente solo quiere ser reconocida, apreciada y respetada por su trabajo”, agregó.

Por su parte, el Príncipe William también tocó el tema del racismo en discurso como presidente del Bafta al finalizar el evento.

“Nos encontramos hablando de la necesidad de hacer más para abordar la diversidad en este sector”, dijo.

LOS GANADORES

Mejor Película 1917

Mejor Película Británica 1917

Mejor debut de un escritor, director o productor británico Bait – Mark Jenkin (escritor/director), Kate Byers, Linn Waite (productores)

Mejor película no en el idioma Inglés Parasite

Mejor documental For Sama

Mejor filme animado Klaus

Mejor director 1917 – Sam Mendes

Mejor guión original Parasite – Han Jin Won, Bong Joon-ho

Mejor guión adaptado Jojo Rabbit – Taika Waititi

Mejor actriz Renée Zellweger – Judy

Mejor actor Joaquin Phoenix – Joker

Mejor actriz de reparto Laura Dern – Marriage Story

Mejor actor de reparto Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood

Mejor score Joker

Mejor casting Joker

Mejor fotografía 1917

Mejor edición Le Mans ’66

Mejor diseño de producción 1917

Mejor diseño de vestuario Little Women

Mejor maquillaje y peinado Bombshell

Mejor sonido 1917

Mejores efectos especiales 1917

Mejor corto británico de animación Grandad Was a Romantic

Mejor cortometraje británico

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Premio de estrella en ascenso, votado por el público Micheal Ward