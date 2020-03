FUTBOL

La crisis del coronavirus en Italia provocaría la salida de Cristiano de la Juventus

La inminente crisis económica en Italia como país más golpeado por el coronavirus afectaría la permanencia de CR7 en Turín

Noroeste / Redacción

TURÍN, Italia._ Con un contrato que le paga alrededor de 31 millones de euros netos por temporada y la inminente crisis económica que se avecina en Italia como el país con más muertes hasta este 30 de marzo por el coronavirus, la Juventus podría verse obligada a vender a Cristiano Ronaldo para poder sanear sus finanzas, de acuerdo a Il Messaggero.

Si bien CR7 aceptó una reducción salarial de “apenas” 3.8 millones por la falta de ingresos en el club debido a la pandemia que tiene al mundo sin deporte, el medio citado señala que el futbolista podría no estar tan convencido de aceptar otra baja en sus percepciones pensando en el futuro inmediato.

“Cristiano Ronaldo ha aceptado voluntariamente el recorte salarial, junto con el resto del equipo y el entrenador Maurizio Sarri, pero este verano ¿también aceptará una posible reducción? Habría que volver a discutir el compromiso faraónico de 31 millones de euros por temporada. Después de todo, toda la Serie A estará lidiando con la crisis económica provocada por la parada forzada impuesta por la pandemia de coronavirus y la Juve no será la excepción”, publica el diario.

Dentro de los posibles escenarios que Il Messaggero plantea para Cristiano con la Juventus, se menciona al Real Madrid, un club al que “regresaría con gusto”, si bien hay algunas alternativas antes para intentar conservarlo en Turín.

“Las opciones son: transferencia (complicada), permanencia sin renovación (hasta 2022) o renovación por un año, con la posibilidad de extender el compromiso durante tres años en lugar de dos. La despedida en el verano es difícil, pero no imposible porque en este momento no hay equipos que se hayan pronunciado por CR7. Desde el Real Madrid no hubo respuesta, pero el portugués con mucho gusto volvería a Madrid”, afirman.