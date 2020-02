La derecha y conservadores, detrÃ¡s de paro nacional feminista: AMLO; Beatriz GutiÃ©rrez se contradice

La derecha y conservadores, detrás de paro nacional feminista: AMLO; Beatriz Gutiérrez se contradice

El colectivo feminista veracruzano Brujas del Mar promovió de forma original un paro nacional de mujeres el 9 de marzo ‘¡El nueve ninguna se mueve! #UnDíaSinNosotras’

Noroeste / Redacción

21/02/2020 | 10:09 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este viernes 21 de febrero, que la derecha y los conservadores están detrás de la convocatoria “¡El nueve ninguna se mueve! #UnDíaSinNosotras”, paro nacional promovido de forma original por el colectivo feminista veracruzano Brujas del Mar, para que ninguna mujer haga ninguna actividad laboral el próximo 9 de marzo.

“Las mujeres son libres de manifestarse, nuestro gobierno garantiza el derecho a disentir, a la manifestación, pero mucho ojo porque ahora los conservadores ya se volvieron feministas. De repente, el Reforma y todos los medios conservadores”, dijo el presidente desde su conferencia de prensa matutina en La Paz, Baja California Sur.

“Desde luego nosotros tenemos que garantizar las libertades. Si es un paro de las mujeres, están en su derecho. Si es una movilización. Lo que resuelva, con absoluta libertad. Eso también es lo otro, no somos iguales, no somos autoritarios, no reprimimos”, abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Entonces, están en libertad las mujeres de manifestarse. No hay censura, libertades plenas, a trabajadoras del Gobierno, a todas las mujeres, nada de que como era antes en los tiempos del neoliberalismo autoritario. Si te manifiestas te descuento el día, si protestas te ceso, te castigo”, abundó el político tabasqueño.

“¿Cuántos maestros y maestras cesadas porque se opusieron a la reforma educativa? ¿Y qué decían los conservadores? Que estaba muy bien, porque los maestros eran rijosos, alborotadores, los maestros y las maestras, que no trabajaban. Esa era la campaña, de los que ahora están promoviendo soterradamente este movimiento, no todos, ni todas, pero para enfrentarnos, para afectar al Gobierno”, insistió el mandatario nacional.

“Claro que está la derecha metida, los conservadores. Así como hay mujeres que por convicción y de manera libre protestan y lo van a seguir haciendo, así también hay oportunistas. Estoy viendo que hasta los partidos, por respeto no voy a decir qué partidos, pero, ¡se pasan!”, criticó López Obrador la convocatoria para un paro nacional contra la violencia de género y los feminicidios cometidos en el país.

El objetivo de esta convocatoria es demostrar la importancia de la mujer en la sociedad actual, por lo que se les pide que ese lunes no vayan a trabajar, a las escuelas, o bien, que no carguen gasolina, ni vendan mercancía, compren en supermercados o paguen en establecimientos.

En caso de que por algún motivo las mujeres no puedan unirse al paro nacional por la naturaleza de sus actividades laborales, se les pide vestir de negro o morado, o llevar un moño negro cerca del corazón, como un símbolo de luto por las mujeres que han sido víctimas de la violencia machista.

A esta convocatoria se han sumado otros colectivos feministas, escuelas, universidades, artistas, celebridades y establecimientos comerciales, así como instituciones partidos y asociaciones políticas.

Por ejemplo, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, indicó en su cuenta de la red social Twitter que: “todas las mujeres del Poder Judicial de la Federación que lo deseen podrán sumarse con total libertad a esta convocatoria”.

“Conscientes de la importancia de visibilizar cómo sería México sin la presencia de las mujeres, la Mesa Directiva ha instruido garantizar el pago de las trabajadoras de nuestra cámara, ‘El nueve nadie se mueve’”, expresó, por su parte, la diputada panista, Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Por su parte, la presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, del grupo parlamentario de Morena, declaró que la Cámara alta se solidarizará con la iniciativa y las mujeres que trabajan ahí podrán sumarse a la misma.

Asimismo, la tarde de ayer jueves 20 de noviembre, Beatriz Gutiérrez Müeller, esposa del presidente López Obrador, se sumó con una publicación en su cuenta de la red social Instagram, al paro #UnDiaSinMujeres.

Sin embargo, minutos después de las 21:00 horas, la historiadora y académica dio a conocer otra convocatoria llamada ‘El nueve me mueve’, misma que se contrapone al paro nacional, y que bajo el hashtag #NoAlParoNacional, llama a trabajar por el crecimiento del país, y a que hombres y mujeres usen pañuelos blancos el próximo 9 de marzo.

Olga Sánchez Cordero Dávila, titular Secretaría de Gobernación (Segob), manifestó en su cuenta de Twitter que era solidaria con la protesta. “Como mujer y a título personal, me sumo al Paro Nacional”, escribió.

Al igual que Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien señaló que las mujeres que laboren en dicha institución, y que así lo consideren, pueden unirse al paro nacional.

Además, las universidades públicas y privadas que se solidarizan hasta el momento con la protesta nacional, son: Autónoma Metropolitana (UAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Veracruzana, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Autónoma de Querétaro (UAQ), Autónoma de Yucatán (UADY), y del Valle de México (UVM).

Por su parte, a través de las diversas redes sociales, los gobernadores de Michoacán, Durango, Nayarit y Querétaro se pronunciaron a favor de la convocatoria feminista “¡El nueve ninguna se mueve! #UnDíaSinNosotras”.