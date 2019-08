La FÃ³rmula de la Felicidad: Â¿Un buen inicio? El desenlaceâ€¦

Columna semanal

Óscar García

¿Un buen inicio? El desenlace…

Conversaciones telefónicas llenas de retos para una pareja que quiere iniciar su vida matrimonial.

Mi compañero de asiento, el “joven ejecutivo alterado”, presentaba su afectividad negativa al límite. ¿Cómo iniciar una conversación?

La pregunta a resolver se interrumpe al timbre de su teléfono móvil. Su pareja le regresó la llamada y la colgada. Me dejó reflexionando, ¿será un buen inicio de una relación sana? ¿Así se comunican todos los días? ¿Cómo interpretan el respeto vs. colgadas y gritos?

El aviso de seguridad y la petición de poner en modo avión los teléfonos móviles nos coloca en el aquí y el ahora. De manera intempestiva, pide permiso para ir al sanitario; al regresar, su ropa y cara presentan evidencia de su intento de tranquilizarse mojándose el rostro. Ofrecerle una servilleta para secar los restos de agua fue el mejor pretexto que encontré para iniciar una conversación. Casi como en susurro me pregunta: “¿Grité mucho? ¿Se escuchó?”

Con la cara enrojecida de la pena, me dice: “Me cagjdhhgsk, pero me saca de mis casillas cuando se pone berrinchuda”.

Mi respuesta fue corta: “¿Sucede muy seguido?” Sin pensarlo mucho me dice: “casi todos los días”. -¿Y eso cómo te hace sentir? -Muy mal, la quiero mucho. En verdad no me gusta discutir, pero no sé cómo hacerle. Cada vez siento que me altero más, y quizás digo cosas que no siento, pero es mi forma de defenderme. Se me hace injusto que abuse de mí. -¿Sientes que abusa de ti? -Sí, mucho. Es su estrategia para salirse con la suya. Como es hija única, está acostumbrada a siempre salirse con la suya. Cuando aterricemos, le apuesto que me va a hablar como si nada y va a dar por hecho todo lo que como “buey” le ofrecí. Entonces, ya logró lo que ella quería, y yo ya me jodí.

-¿Así te sientes? -Sí. Me siento muy jodido, muy frustrado, pero no la quiero perder.

Es momento de traer los estudios de John Gottman, psicólogo estadounidense conocido por sus estudios de parejas en su famoso Laboratorio del Amor, donde logró identificar una serie de señales que, en su convivencia, presentan las futuras parejas y las agrupó bajo el nombre de “Los cuatro jinetes del Apocalipsis”. Su conclusión es que, de mantenerse en el tiempo, llevará a que la relación de pareja acabe rompiéndose.

El primer jinete es la crítica destructiva, ese estilo de conversar lleno de etiquetas y descalificaciones, generalizaciones expresadas con tono de voz elevado y despectivo, buscando en la mayoría de las ocasiones crear culpa y malestar en la otra persona.

La actitud defensiva es considerada el segundo jinete y se presenta cuando no aceptamos una queja o cuestionamiento, respondiendo a la defensiva y contraatacando, lo cual empeora el conflicto.

El tercero, lo denominan el respeto, que incluye las faltas de respeto, donde aparecen los insultos, las muecas, el sarcasmo, con toda la intención de ofender y descalificar al otro.

Y el último es la actitud evasiva, el uso de la indiferencia, hacer como que no escuchamos, no miramos, no nos involucramos; en otras palabras, hacer como que el otro no existe. Este tipo de comportamiento enciende la ira del otro, más si nos enfrentamos a una persona con baja inteligencia emocional y social.

Así llevamos nuestra conversación durante el vuelo. En un juicio rápido, considero que mi “sufrido compañero de viaje” es una persona noble y con alta inteligencia racional, acostumbrado a mandar para lograr el éxito, con un alto sentimiento de soledad generado por sus viajes frecuentes y un estilo de vida repleto de aviones, juntas y noches solitarias en cuartos lujosos de hotel, lo que lo lleva a buscar, hasta con un toque de desesperación, una compañera que brinde “calidez y calidad” a su vida.

Hemos aterrizado, ni las turbulencias atmosféricas sentimos, con las ráfagas emocionales era suficiente, y claro, mi compañero tenía razón, no llegábamos ni a la terminal aérea cuando sonó el timbre telefónico, ve el identificador… sí, es ella. Con sorpresa, veo que no contestó. Sí, estás en lo correcto, sonó tres veces más. Voltea y me ve, buen momento para preguntarle ¿por qué no contestas? Su respuesta fue contundente: Necesito tiempo para pensar.

Es momento de cerrar la conversación. El taxi me espera. Con cara tranquila me dice: “¿Qué haría usted?” -Le pediría tiempo para pensary pediría ayuda profesional inmediata. -¿Ir al psicólogo? ¿A poco tan loco me vio? -Al contrario, veo muchas fortalezas y virtudes, solo es cuestión de ponerlas en orden para enfocarlas a lo que tú quieres.

Sonríe levemente y dice: “Gracias,lo voy a invitar a mi boda. ¡No se asuste!”, así vio mi cara, “a lo mejor no es tan pronto como yo quería”. Una historia llena de aprendizajes.

Inquieto, observo que cada vez son más frecuentes este tipo de dudas en las personas que quieren formalizar una relación, por eso consideré interesante comentarlo.

