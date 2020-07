La FÃ³rmula de la Felicidad: Y tÃº, Â¿quiÃ©n eres?

Mazatlán

La Fórmula de la Felicidad: Y tú, ¿quién eres?

Columna semanal

Óscar García

“Podrían admirarnos todas las personas del planeta y sentirnos vacíos si no somos capaces de respetarnos nosotros mismos. Podríamos tener todo lo ansiado y sentirnos vacíos porque no creemos merecerlo… Podríamos luchar sin tregua durante siglos y nunca sentiríamos que hemos demostrado suficiente valía porque somos nosotros quienes no nos valoramos”. Así de fuerte es el post en Facebook de este 7 de julio de mi amiga Merce Roura.

Todavía hay resonancia emocional positiva del programa Pensar con Bienestar del domingo 5 de julio, trasmitido por FB LIVE @LicOscarGarciaCoach, donde esta brillante escritora y comunicóloga española compartió su forma de visualizar la vida y sus intensos desafíos

Haciendo una profunda reflexión de mis propias vivencias y los comentarios que nos han llegado después del programa me quedo con una pregunta muy poderosa.

¿Hasta qué punto nos cambia la percepción que tienen los otros de nosotros?

Todo un reto es cuando hay que reconocer que hemos permitido que la manera en que la gente nos ve nos afecte de forma negativa, y con alta intensidad en muchas ocasiones, además de entender que esa es una de las variables de mayor peso al crear nuestro sentido de identidad. Aceptar la ración de miedo que nos acecha cuando se trata de contestar la pregunta clave: ¿Quién soy?

Como lo expresa el filósofo Baginni: "Los seres humanos somos muy buenos para tener ideas contradictorias de nosotros mismos, si tenemos el incentivo para hacerlo", y en esas contradicciones se nos puede ir una vida llena de luchas inútiles, buscando demostrarles a otros nuestra verdadera valía.

¿Alguna vez has sentido la necesidad o el atrevimiento de responder a la poderosa pregunta Quién Soy? Confieso que la primera vez que hice este ejercicio de manera consciente fue en el inicio de mi certificación de coach ontológico y en verdad fue un reto, porque de manera natural aparece la incómoda emoción del miedo a enfrentarnos a nosotros mismos, provocamos de forma expedita la típica “huida”: responder con la descripción de nuestro puesto en el trabajo, nuestras carreras y maestrías acumuladas, los altos puestos que llenan nuestro curriculum, olvidando que somos más que un documento lleno de evidencias y competencias.

Todo un reto definir a la persona que siente, que sueña, nos llena de miedo sufrir la comparación o el juicio y colgado de etiquetas dolorosas. ¿Cómo recordarnos que no hay mayor enemigo de la felicidad que el miedo? Recientes hallazgos científicos del comportamiento humano muestran que lo que nos separa de la felicidad es el miedo a mostrarnos tal y como somos, ponernos de pie y presentarnos a la sociedad con nuestras fortalezas y debilidades, con nuestros triunfos y derrotas.

Todo un reto enfocar mi identidad, estoy seguro de que juntos, a través de mi página, podemos diseñar un plan para responder la gran incógnita de la vida: Y tú, ¿quién eres? Seguimos conectados en @LicOscarGarcíaCoach