La gente es ingrata, dice el campeón Julio César Chávez y pide que apoyen a Canelo en la pelea

El César del boxeo mexicano dijo desconocer el motivo por el cual la gente no quería al pugilista

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ Saúl “Canelo” Álvarez está a un día de enfrentarse a Sergey Kovalev por el título semicompleto de la OMB en Las Vegas, Nevada, pero el apoyo de sus compatriotas no ha sido el que se esperaba, por lo que “La Leyenda”, Julio César Chávez, decidió hablar de esto y fue claro al decir que había una gran diferencia entre el respaldo que él recibía cuando peleaba en comparación al que ahora tiene el tapatío, pues es muy visible la cantidad de haters que desean que el mexicano pierda.

“La crítica va a haber, pero realmente es increíble, la verdad. Hay una gran diferencia entre el Canelo y yo. Cuando Canelo pelea hay un cierto sector de la gente que no lo quiere y cuando yo peleaba toda la gente estaba conmigo”, sentenció.

“Para mí la gente es ingrata porque deberíamos estar todos los mexicanos con el Canelo porque es mexicano. En las Fiestas Patrias o el 5 de mayo se ve que la gente está dividida y eso, por más dinero que ganes o por más bueno que seas, pues sí incomoda, molesta y se siente gacho”, dijo la leyenda del boxeo tricolor.

Saul “Canelo” Álvarez está a un día de enfrentarse a Sergey Kovalev. (Foto: Twitter @Canelo)

Julio César dijo desconocer el motivo por el cual la gente no quería al pugilista.

“Realmente no sé, te lo juro por Dios. No sé, su forma de ser, será; o no sé qué es lo que pasa pero está raro, en la calle lo ves en todas partes, que cierta gente quisiera que perdiera, no lo traga, como se dice pues”, explicó.

🎥 Julio César Chávez explica que le cuesta entender la división que causa Canelo en la afición Mexicana casa vez que pelea. Una voz autorizada que invita a que se apoye con todo a Saúl "Canelo" Álvarez previo a su combate con Kovalev. 🥊🇲🇽 pic.twitter.com/hMgzqlmyrt — Héctor Rodríguez (@Box_platino_hrp) November 1, 2019

REGALAN BOLETOS PARA LA PELEA DE CANELO VS. KOVALEV

La pelea entre “Canelo” Álvarez y Kovalev no ha tenido el impacto deseado sobre los aficionados, por lo que los organizadores del evento optaron regalar algunas de las entradas, pues el MGM Grand Arena aún no tiene lleno total.