La historia detrÃ¡s de Charles Manson, el asesino serial que aparece en Once upon a time... in Hollywood

La historia detrás de Charles Manson, el asesino serial que aparece en Once upon a time... in Hollywood

La secta de Manson conforma una parte significativa de la trama del filme que protagonizan Brad Pitt y Leonardo DiCaprio

MADRID (SinEmbargo)._ La nueva película de Quentin Tarantino, Once upon a time... in Hollywood, tiene lugar en 1969, año en el que la secta de Charles Manson sembró el terror con cruentos y despiadados asesinatos. Entre ellos, estuvo el de la actriz Sharon Tate, que estaba embarazada cuando murió.

El personaje de Manson, uno de los más oscuros de la segunda mitad del Siglo 20 en Estados Unidos, aparece en la novena cinta de Tarantino interpretado por Damon Herriman. El macabro asesino fue condenado por sus crímenes a la cadena perpetua, y falleció entre rejas hace ya dos años.

La secta de Manson conforma una parte significativa de la trama del filme que protagonizan Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. De hecho, otro de los personajes principales es Sharon Tate, interpretada por Margot Robbie... y la cinta está ambientada en 1969, el año en el que la que fuera esposa de Roman Polanski fue asesinada.

A sabiendas de la estrategia habitual de Tarantino de cambiar el curso de la historia, como ya ocurrió con Bastardos sin gloria, Once upon a time... in Hollywood se apega a la época que representa, por lo que no está de más recordar algunos de los macabros elementos de la secta de Charles Manson, fundamentales en la nueva película del director.

LOS MIEMBROS DE LA SECTA VIVÍAN EN UN RANCHO DE CALIFORNIA

Manson pasó parte de su juventud saliendo y entrando de la cárcel por pequeños crímenes, hasta que consiguió la libertad condicional en 1967. Fue entonces cuando empezó a reclutar a sus primeros seguidores, con los que fue a vivir al rancho Spahn en California.

Esta localización es retratada por Tarantino, incluyendo una llamativa escena en la que los seguidores de Manson dan paseos a caballo a los visitantes, algo que ocurrió en realidad. En la familia Manson había bastantes mujeres a las que el asesino mantuvo bajo su influencia, explotando el espíritu hippie de la época al presentarse a sí mismo como mesías.

LA IDEOLOGÍA DE MANSON SE BASABA EN EL RACISMO

Las ideas que llevaron a Manson a cometer su oleada de crímenes estaban fundadas en un arraigado racismo, así como por la canción “Helter Skelter” de Los Beatles. El asesino creía firmemente que era necesaria una guerra racial de la que él y sus seguidores se esconderían. En el escenario planteado por la secta, Manson terminaría emergiendo como luz de guía tras el conflicto.

SHARON TATE FUE ASESINADA CUANDO ESTABA EMBARAZADA

La guerra racial a la que Manson aspiraba no llegaba, por lo que el líder del culto decidió intentar precipitarla a través de una serie de asesinatos. El 9 de agosto, Manson indicó a un pequeño grupo de sus seguidores que acudieran a la casa de la actriz Sharon Tate, que tenía entonces 26 años y llevaba ocho meses embarazada.

La que fue esposa de Roman Polanski fue asesinada esa misma noche, así como Jay Sebring, el guionista Wojciech Frykowski, Abiailg Folger o Stephen Parent. El director de cine salvó su vida, pues no se encontraba en el país. No lo hicieron Leno y Rosemary LaBianca, un matrimonio que fue asesinado el mismo día.

MANSON ESQUIVÓ LA PENA DE MUERTE

A pesar de la crueldad de los asesinatos perpetrados por Charles Manson y sus seguidores esquivaron la pena a muerte. Después de siete meses de juicio, Manson y varios miembros de la secta, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten y Charles Watson, fueron condenados a morir.

Sin embargo, la sentencia de los cinco criminales cambió a la cadena perpetua después de que el estado de California derrogara la pena de muerte en 1972. Manson murió, finalmente, en 2017, en un hospital de Bakersfield, California, mientras que Atkins murió entre rejas en 2009.

ALGUNOS SEGUIDORES DE MANSON SIGUEN CON VIDA

Varios de los seguidores condenados a cadena perpetua siguen aún con vida en la cárcel. Es el caso de Krenwinkel, a quien le fue denegada la libertad condicional en 2017 y tendrá que esperar a 2022 para volver a pedirla.

Por su parte, Van Houten sigue entre rejas, con su última petición de libertad condicional denegada el pasado junio. A Watson, también entre rejas, se le fue denegada la condicional en 2016.

MANSON Y SUS SEGUIDORES APARECEN EN ÉRASE UNA VEZ... EN HOLLYWOOD

Tanto Charles Manson como sus seguidores aparecen en la nueva película de Tarantino. Mientras que Damon Herriman interpreta al líder de la Familia Manson, Austin Butler encarna a Watson, Mikey Madison da vida a Atkins, Madisen Beaty a Krenwinkel y Victoria Pedretti a Van Houten en Once upon a time... in Hollywood.