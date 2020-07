La industria del entretenimiento estÃ¡ entre reinventarse o morir

La industria del entretenimiento está entre reinventarse o morir

La pandemia va a revolucionar al gremio sinaloense del entretenimiento y va a obligar a los creadores a sacar cosas nuevas, a reinventarse: Misael Arredondo

Istar Meza

05/07/2020 | 11:59 AM

CULIACÁN._ Desde el 23 de marzo que inició la recomendación de confinamiento la industria del entretenimiento se paró, los eventos programados se pausaron, se cerraron los teatros y los empresarios del sector también pusieron en pausa sus actividades en la espera de la indicación para reactivarse.

Misael Arredondo Beltrán, empresario del sector, advierte que se vislumbra un panorama complicado para la industria del entretenimiento en Sinaloa, específicamente para los eventos masivos, teatro y conciertos, porque la pandemia no tiene fecha de fin y si no es rentable hacer teatro local, mucho menos los espectáculos que vienen de la Ciudad de México o de otras entidades, para estar con un aforo al 50 por ciento.

"Se habla que para septiembre, pero nos vamos a enfrentar a dos problemas: uno, que realmente se pueda, que con todo lo que se está viviendo yo creo que no, porque la pandemia cada vez aumenta más, va a seguir teniendo picos y exaltos; lo otro es que la gente tenga la conciencia de ir una vez que se abra esto.

De por sí, siempre ha sido complicado que la gente asista espectáculos, sobre todo cuando son en provincia, pues ahora será mucho más difícil porque va a ser un miedo fundado por todo lo que estamos viviendo", advierte.

De acuerdo con el semáforo epidémico, la recomendación para reactivar los eventos masivos, conciertos y obras de teatro es cuando el semáforo de riesgo se encuentre en color verde, pero el aforo recomendado es al 50 por ciento, sin embargo mientras no exista una vacuna no hay cero riesgo de contagio o propagación del Covid-19.

El promotor cultural y de espectáculos, que dirige la empresa Mil Producciones destaca que aunque el semáforo esté en verde no quiere decir que puedan aglomerarse como para realizar eventos, por lo que espera que a principios de año ya se tenga una solución para eso, pero mientras por su parte seguirá preparando nuevos trabajos, preparando nuevas obras, porque sabe que la industria se va a reactivar aunque por ahora no se sabe en qué momento.

Misael Arredondo considera que los empresarios de la industria del entretenimiento lo que tienen que hacer es a cambiarse a otro negocio o reinventarse en este mismo, de lo contrario corren el riesgo de ya no continuar.

Señala que el entretenimiento es de las industrias más afectadas y ejemplifica que en el caso de Mil Producciones desde marzo que inició la recomendación de confinamiento no se realizan obras, y la industria de eventos es la última que se va a reactivar, más allá de los cines, las plazas, que es el último sector económico que se echará a andar.

Pero dice que lo entienden y que por eso tienen que buscar la manera ya sea hacia el teatro digital, aunque a muchos no les guste; hacia transmisiones en vivo, mudarse y buscar otras opciones, porque el arte no se va a detener y no se debe detener, pero como empresarios de este giro tampoco deben de presionar para que se permiten eventos masivos que pongan en riesgo todos.

"Es una lástima, porque una de las cosas que más necesitamos ahorita es entretenimiento, es arte; el arte nos une, nos hace más empáticos con las personas, pero definitivamente va a ser de las industrias más golpeadas y de las últimas que se van a reactivar, pero la industria del entretenimiento es una parte fundamental de la economía y sobre todo del quehacer social, porque el arte siempre está ligado a la conducta de las personas", destaca.

Un informe de ProMéxico revela que México se ubica en la 14 posición en importancia en la industria creativa, lo que representa actualmente 3.5 por ciento del PIB nacional, de modo que el pujante sector audiovisual mexicano ha sido determinante para ese crecimiento, ya que es una industria que genera actualmente 1.3 millones de empleos en México.

El también actor, Arredondo Beltrán especifica que, en el caso del teatro y conciertos es un panorama aún más difícil, porque es entrar en algo que ya existe, un concierto en línea, sin público, o transmitir una obra que ya fue grabada es algo que no va a generar trabajo a los actores o a las personas que se dedican a eso, sin embargo, tendrían que empezar a hacer obras en vivo y transmitidas de manera simultánea a la gente.

"Obviamente se pierde, ya existe la televisión, ya existe el teleteatro incluso, que es otro concepto, pero tendríamos que explorar otras formas, no quedarnos nada más ahí, no va a venir nadie a salvar esta industria, ni el Gobierno, ni nadie y en eso estamos.

Mil producciones está preparando cosas para innovar y mantener la parte de la cultura con presentaciones en vivo, desde el teatro grabadas, y no es la misma porque no se siente el calor del público o todo lo que conlleva esa experiencia para la gente de estar en vivo, pero definitivamente tendríamos que buscar cada uno diferentes opciones", destaca.

Advierte que los cambios son buenos, que la pandemia va a revolucionar al gremio y va a obligar a lo creadores a sacar cosas nuevas, a reinventarse, pero definitivamente van a sacar algo bueno de todo esto, que van a mejorar mucho y la industria del arte, del teatro va a salir beneficiada al final de cuentas.