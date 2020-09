La karateca culiacanense Yamilet Terrazas arma su propio dojo en casa

La integrante del equipo Águilas UAS y sus compañeros reciben instrucciones vía Zoom

Noroeste / Redacción

02/09/2020 | 10:07 AM

CULIACÁN._ “La seleccionada nacional en karate, Yamilet Terrazas, tuvo que armar su propio dojo en casa. Y al igual que el resto de los integrantes del equipo Águilas UAS reciben instrucciones vía Zoom, pero lo importante es no dejar de entrenar”, mencionó, César Ramírez, entrenador de Yamilet y un numeroso grupo de karatecas estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que se han mantenido físicamente activos en casa desde que inició la pandemia.

“El karate de las Águilas UAS sigue trabajando, sigue echándole ganas, adaptándonos a esta nueva normalidad. Por ello estamos instruyendo a nuestros integrantes del equipo Águilas UAS vía internet con la plataforma Zoom, con entrenamientos de preparación general que les está permitiendo mantener forma física y técnica”, agregó el entrenador universitario.

Y recalcó: “Incluso, Yamilet Terrazas, quién ha sido seleccionada nacional, ha adecuado un espacio en su casa, como un dojo particular, porque ella en especial tiene eventos internacionales en puerta como un Panamericano Sub 21 y un mundial para adultos, sin conocer la fecha exacta, pero la preparación no debe de parar”.

Yamilet, además, ha sido medallista de Universiada Nacional. En el 2018 ganó medalla de oro en el Estado de México y en el 2019 medalla de bronce en Toluca.

El resto del equipo Águilas UAS, que está entrenado vía Zoom bajo la supervisión de César Ramírez, es el siguiente: Aidaly Pacheco, Itzel Zamudio, Brisa Sarmiento, Muzaid Tavárez, Miguel Rodríguez, Astrid Tavárez, Kevin Diarte, Arcángel Chang, Javier Favela, Óscar Machado, Abigail Cháidez, Azucena Diarte y Montserrat Ramírez.