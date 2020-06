La Ley y Orden: UVE despide al guionista de la serie por amenazar con disparar a manifestantes de L.A

El escritor había publicado una serie de fotografías y comentarios mofándose de las movilizaciones en Los Ángeles. Las capturas de dichas publicaciones no tardaron en difundirse en redes sociales, donde se mencionó de forma directa al actor protagonista de la serie, aún en preproducción, responsabilizándole indirectamente

MADRID._ El guionista Craig Gore ha sido despedido de forma fulminante del nuevo spin-off de Ley y Orden: UVE protagonizado por Chris Meloni, a causa de unos comentarios violentos en redes sociales contra las protestas ciudadanas extendidas por todo Estados Unidos a raíz del asesinato de George Floyd.

El escritor había publicado una serie de fotografías y comentarios mofándose de las movilizaciones en Los Ángeles: “Toque de queda”, escribía como pie de una foto en la que aparecía con un rifle en la puerta de lo que parece su residencia. En un segundo comentario en Facebook, avisaba: “El Sunset está siendo saqueado a dos manzanas de donde vivo. ¿Piensas de veras que no voy a abrir fuego contra los cabrones que quieran joder la propiedad que he luchado toda mi vida por sacar tener?”.

Ayy @Chris_Meloni your new showrunner is a proud boy pic.twitter.com/FUb8NYc7aW — drew janda (@drewjanda) June 2, 2020

DICK WOLF: “NO TOLERARÉ ESA CLASE DE CONDUCTAS”

Las capturas de dichas publicaciones no tardaron en difundirse en redes sociales, donde se mencionó de forma directa al actor protagonista de la serie, aún en preproducción, responsabilizándole indirectamente. Este, que ha mostrado su apoyo de forma clara en redes sociales a las protestas, puntualizó: “Matt Olmstead es mi showrunner. No tengo ninguna autoridad sobre las contrataciones. Y no tengo la más mínima idea de quién es este tipo ni de lo que hace”.

Quien sí tenía una idea cristalina, como máximo responsable de la franquicia, era Dick Wolf, que decidió rescindir el contrato de Gore de forma inmediata.

Truth: Matt Olmstead is my Showrunner I have gotten no word on ANY hirings I have no idea who this person is or what they do https://t.co/Mtik40kij7 — Chris Meloni (@Chris_Meloni) June 2, 2020

Dick Wolf’s statement regarding Craig Gore: “I will not tolerate this conduct, especially during our hour of national grief. I am terminating Craig Gore immediately.” — Wolf Entertainment (@WolfEnt) June 2, 2020

Oh shit.. The Big Boss is cleaning house… RESPECT. https://t.co/vFBEM1eqol — ICE T (@FINALLEVEL) June 2, 2020

“No voy a tolerar esta clase de conductas, especialmente ahora que estamos en un momento de dolor nacional”, manifestó. Ice-T, leyenda del rap e histórico integrante de Ley y Orden, no tardó en aplaudir la determinación con la que su jefe abordó el asunto.

Esta decisión ha venido acompañada de la de la agencia de representación de Core, Paradigm, que ha anunciado también su desvinculación con él. “Ya no es cliente nuestro. Condenamos en los términos más enérgicos posibles esa publicación”, tal y como recoge Deadline.

GORE TRABAJÓ EN LA NUEVA SWAT Y CHICAGO PD

Gore fichó en abril su fichaje por el equipo de guionistas de este spin-off de Unidad de Víctimas Especiales, para el que además iba a servir como co-productor ejecutivo. Entre sus créditos, destacan la nueva versión de S.W.A.T. y en Chicago PD, también producida por Wolf.

De acuerdo a su biografía en IMDb, tuvo una juventud turbulenta, con diversos careos con la justicia, antes de reformarse y hacer sus estudios en escritura creativa y de ficción en el Columbia College Chicago.