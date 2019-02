La NBA da a conocer a las reservas para el Juego de Estrellas

Los 24 integrantes que estarán en el NBA All-Star 2019 Game ya están definidos, luego de que la Liga diera a conocer los 14 basquetbolistas que estarán como reservas el próximo domingo 17 de febrero en Charlotte.

Éstos fueron elegidos por los 30 coaches de las franquicias que conforman la NBA.

LeBron James y Giannis Antetokounmpo, capitanes de cada equipo, elegirán a sus jugadores en el Draft sin importar de qué conferencias son. Por primera vez el evento será transmitido por TNT el próximo jueves 7 de febrero.

RESERVAS

ESTE

OESTE

